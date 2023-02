Blanca Paloma versiona en 'El Hormiguero' su tema 'Eaea' y se compara con Rosalía: "Soy la bicimami"

El Hormiguero de Antena 3 volvió a recibir a una invitada a la altura de la más rabiosa actualidad en la noche del martes. El programa de Pablo Motos recibió en su plató a Blanca Paloma, la ganadora del Benidorm Fest y la que asistirá a Eurovisión el próximo 13 de mayo en Liverpool en representación de nuestro país.

Así es la nueva versión de 'Eaea'

Y, por supuesto, uno de los principales temas de conversación entre el presentadora y la joven cantante ha sido, sin dudarlo, su camino a Eurovisión. Además, la artista interpretó en directo el tema con el que se presentará al festival, Eaea, peor con una versión renovada.

Sobre esta misma canción estuvieron hablando largo y tendido y Blanca Paloma reveló que su tema es "un homenaje a la yaya Carmen": "Ella me ha dejado este legado que viene de generación en generación. Ella era sevillana, matriarca, artista de sobremesa familiar y modista".

Por todos estos motivos, la ilicitana habló de la influencia de su abuela en el flamenco y de cómo ella ha intentado hacer suyo este estilo. Además, quiso dar un saludo especial a sus seguidores que, cariñosamente, se apodan como 'pichones'.

Sin dejar atrás el tema de Eurovisión, Motos quiso saber una pregunta de lo más sencilla: "¿Cuando uno va a Eurovisión quién paga? ¿Existe la posibilidad de que ir a Eurovisión te cueste dinero?". A lo que la invitada respondió con sinceridad: "Espero que no porque ya llevo mucho invertido en mi carrera para llegar hasta aquí y yo creo que esto es como un pequeño premio".

Pero, como todos sabemos, el festival de Eurovisión suele tener, para la mayoría de nuestros representantes —a excepción de Chanel — un fresultado un poco agridulce, por lo que al preguntarle a Blanca Paloma si está preparada para una baja puntuación, ella contestó: "Estoy preparada para todo porque ya en el Benidorm Fest me había mentalizado y estoy preparada para lo que venga".

Blanca Paloma, toda una 'bicimami'

Aunque no todo fue Eurovisión y en el platóp de El Hormiguero también salieron algunmas anécdotas y curiosidades de Blanca Paloma que muchos no conocíamos, Como, por ejemplo, que en su casa no tiene televisión.

Asimsmo, hablaron de otra figura referente en el 'neoflamenco' actual, una cantante, también española, con la que, por su estilo, su vos y su repertorio, se la ha comparado en más de una ocasión; Rosalía. Ante este símil, Blanca Paloma quiso hacer un guiño a la catalana al soltar: "De todas formas, yo voy a todos lados en bicicleta, por eso yo soy la bicimami".

Fue justo antes de confesar que ya no coge el Metro porque desde su victoria en el Benidorm Fest todo el mundo la reconoce en el transporte público: "Para mí es una novedad, por eso ya no lo cojo".