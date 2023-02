Arturo Valls pone a prueba las habilidades musicales de las celebs en ‘That's My Jam España’

Arturo Valls está a punto de embarcarse en nuevo proyecto. El presentador tomará las riendas de That's My Jam España, el show de éxito de NBC que está presentado por Jimmy Fallon. Se estrenará en Movistar+ en 2023 en colaboración con Lacoproductora (PRISA Media), la productor Pólvora Films y Universal Television Alternative Studiso.

¿De qué trata That's My Jam? Es un show de entretenimiento que contará con dos parejas de celebrities en cada programa que se enfrentarán a pruebas y juegos relacionados con la música. Así, Arturo pondrá a prueba sus habilidades dentro de este arte.

El programa contará con su propia banda, que pondrá música nacional e internacional para comprobar cómo de bien (o mal) se les da a las celebridades esto de la música y el canto. "No podríamos estar más encantados con el éxito continuo de That's My Jam alrededor del mundo. Estamos emocionados porque los espectadores españoles van a poder ahora vivir la magia de este formato. That's My Jam es un programa perfecto para ver en familia y estamos emocionados de trabajar con Arturo, Movistar Plus+, Lacoproductora y los compañeros en UTAS para sacar adelante esta adaptación", dice Ana Langenberg, vicepresidenta de Format Sales & Production NBCUniversal Formats.

Por su parte, Arturo Valls también ha celebrado la llegada de la adaptación de este programa de éxito. "Presentar y coproducir un formato que me gusta como espectador me produce una tremenda ilusión y una gran responsabilidad. Estoy deseando pasarlo en grande con todos los amigos que van a venir a jugar al programa, y una banda en directo que es un sueño, espero que ese buen rollo traspase la pantalla", declara.

Todo un éxito en Estados Unidos

La productora de Jimmy Fallon, Electric Hot Dog, junto a Universal Television Alternative Studio están al mando de este programa, que es todo un éxito en Estados Unidos. La primera temporada alcanzó más de 250 millones de visionados y su segunda temporada llegará el 7 de marzo.

That's My Jam cuenta con adaptaciones en Reino Unido, Francia, Italia, Alemania y Mongolia. Estaremos atentos para saber cuándo se estrena la española.