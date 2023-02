“Hola, soy Michael Jackson”. El ofrecimiento del 'Rey del Pop' a entrar en la familia Simpson

Hacía apenas un año que la familia Simpson había entrado en todos los hogares. También en el Rancho Neverland. Michael Jackson no se perdía un capítulo. Sobre todo, le gustaba Bart. Dispuesto a formar parte del fenómeno que arrasaba en 1990, una noche llamó por teléfono al padre de "las criaturas amarillas", al mismísimo Matt Groening. Entre otras cosas, se ofreció a crear un "número uno". En febrero de 1991, Do the Bartman fue un éxito instantáneo y alcanzó el primer puesto en varios países. Si bien, la autoría del 'Rey del Pop' no está del todo clara.

"Hola, soy Michael Jackson"

En 1990, La 'Simpsonmanía ' se había extendido por todas partes. Hacía apenas un año que la serie había empezado a emitirse y con tan solo una docena de capítulos, ya era una de los shows de televisión más populares del país. Más de 30 millones televidentes habían quedado atrapados a las aventuras de la familia amarilla… Michael Jackson también. Admiraba a Homer, a Marge, a Lisa, a Maggie, pero principalmente, era fan de Bart Simpson. Ahora bien, el 'Rey del Pop' no quería ser un espectador más. Deseaba formar parte del fenómeno de Fox.

No se lo pensó dos veces. Un día, se puso en contacto directamente con el creador de la comedia de animación, Matt Groening. El propio dibujante explicaba en Billboard la asombrosa llamada: "Estaba sentado en la oficina a última hora de la noche, el teléfono sonó y lo descolgué. Una voz al otro lado replicó: 'Hola, soy Michael Jackson'. Matt supuso que era una broma: "la voz sonaba como la de cualquiera que imitara a Michael Jackson". Colgó el auricular. Michael insistió. Llamó otra vez asegurando que realmente era él. Confesó que era un apasionado del show, y de Bart en particular, y se ofreció a escribir un "hit número uno" sobre el personaje.

En esa época, Michael Jackson era una de las grandes estrellas del planeta. Su vinculación a The Simpson era una decisión facilísima para los productores.

El "compositor fantasma"

Do the Bartman. Esa fue la canción que – supuestamente – Michael Jackson había escrito. Era un rap rudimentario con ritmo contagioso que se incluyó en el álbum The Simpsons sing the blues y que vio la luz en noviembre de 1990. El tema lo interpreta Nancy Cartwright (la voz de Bart Simpson en la serie) y en los coros participaba Michael, también co-productor del hit. No obstante, en los créditos del single, publicado por Geffen Records, su nombre no aparecía por ninguna parte. Quien sí figuraba era Bryan Loren, cantante, compositor y amigo de Jackson. Los rumores se extendieron: Do the Bartman tenía un 'compositor fantasma' que era Michael Jackson. Los productores lo desmintieron.

Muchos años después, Groening despejó la incógnita y confesó que Jackson había co-escrito realmente la canción. Y que había permanecido con la boca cerrada porque el cantante tenía prohibido por contrato escribir para otro sello que no fuera Epic Records: "siempre me pareció asombroso que nadie descubriera que Michael Jackson había escrito esa canción… era un gran fan del show".

"Os lo aseguro, él no lo hizo"

La cuestión no había quedado zanjada todavía. En 2015, cuando se vendieron los derechos de publicación y composición de Do the Bartman, Bryan Loren desmintió lo dicho por el creador de The Simpsons en un artículo publicado en Music Business Worldwide: "Soy el único compositor de la canción. Es cierto que, junto a mí, Michael Jackson hizo los coros y fue suya la idea de llamar a la canción Do the Batman. E insistió en que incluyera su nombre en la letra. Por eso la escribí la frase: 'If you can do the Bart, you're bad like Michael Jackson'. Obviamente, él estuvo involucrado. Quizá esto que cuento no es tan sensacional como decir Michael Jackson ha co-escrito la canción, pero os lo aseguro, él no lo hizo". Hay también otra línea en la estrofa final en que se le menciona: "Eat your heart out, Michael! Woop!"

Los derechos de Do the Bartman se vendieron por 25.000 libras. Los adquirió un comprador anónimo.

Quizá nunca sepamos la verdad

Fuera como fuese, lo cierto es que Do the Bartman fue un éxito instantáneo. En febrero de 1991 lideró las listas en cinco países de todo el mundo. En Reino Unido permaneció tres semanas en el número uno y fue el quinto single más vendido del año. The Simpsons se convirtió en la primera serie de dibujos animados que alcanzaba el puesto máximo en las listas después de Sugar sugar de 'The Archie Show' en 1969.

Aunque puede que nunca sepamos la historia completa o el grado de participación de Michael Jackson en el rap, lo que sí parece evidente es que hizo los coros, fue el creador del título Do the Bartman, lo co-produjo y subrayó su deseo de que su nombre apareciera en la canción. Esto último es obvio que ocurrió: "Si puedes hacer el Bart, eres malo como Michael Jackson" y cuando termina con Bart diciendo "¡Chúpate esa, Michael!".