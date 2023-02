María Isabel da a luz en San Valentín y desvela el original nombre de su hija

Lejos queda aquel momento en el que María Isabel se convirtió en la ganadora de Eurojunior 2004 con Antes muerta que sencilla. Entonces era una niña, ahora es una mujercita enamorada que acaba de dar la bienvenida a su primera hija junto a su pareja desde hace algo más de tres años, Jesús Marchena.

La pequeña ha llegado al mundo por San Valentín y no podía haber más bonita demostración de amor para el día de los enamorados que, a partir de ahora, será mucho más especial para la pareja.

Ya han publicado las primeras fotografías de la pequeña de la que hemos podido ver sus manitas. Eso sí, ya sabemos cómo se llama: “Daliana ❤️”. Un nombre que según el Instituto Nacional de Estadística solo tienen 26 personas en nuestro país.

Como era de esperar, no ha faltado un aluvión de felicitaciones nada más conocerse la noticia.

Antonio José: Felicidades amiga ♥️ a disfrutar mucho m! Besos para todos 🙏🏻✨

Pastora Soler: Felicidades ❤️❤️❤️❤️

Daniel Oviedo (Gemeliers): me muero

Marina Ruiz: Enhorabuena papis 😍😍❤️❤️❤️

Rasel: Enhorabuena bonitos !!!Dios os bendiga ! Que bonito día de cumple !!! ❤️❤️❤️❤️❤️

Dama: Aaayyyy ya está aquiiii!!! Que alegría !!! Disfrutar muchísimo de esta nueva etapa ! La más bonita de la vida ❤️❤️❤️❤️

India Martínez: 😍❤️❤️❤️❤️ Felicidades!!!!

Dakota Tárraga: Felicidades cariño ♥️♥️♥️

Rocío Madrid: Felicidades mi Mari!!! ❤️

Recuerdos de embarazada

Solo dos días antes de nacer, María Isabel, publicaba unas últimas fotografías embarazada. “No sé si será la última foto que suba antes de dar a luz… por lo pronto hasta el martes como sabéis no cumplo… y me da a mí que la bebé tardará unos días más en venir al mundo!”, decía en ese momento sin saber que la niña iba a ser puntual.

“Ahora que estoy a días de conocerla y tenerla entre mis brazos, tengo los nervios y la ilusión por las nubes! No sabéis las ganas que tengo de vivir ese momento del parto… es increíble las ganas que tengo de verle la cara! Me encanta tener tantas fotos bonitas de mi embarazo en mi perfil, porque siempre tendré ese recuerdo 🤍”, añadía. Y es que su embarazo, ahora no es más que un recuerdo.

También le quedarán los vídeos de mtmad donde ha ido contando toda la evolución de su primer embarazo compartiendo información sobre sus antojos, sus cambios físicos, su ecografía 5D o la mudanza a su nueva casa.

Ahora tiene a su niña en brazos y tiene pinta que su retirada de la música por el bien de su salud mental, se va a alargar ahora que tiene que ocuparse de ella.

Desde aquí le damos la enhorabuena a la pareja.