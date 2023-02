Tini lanza el vídeo de ‘Cupido’ y muchos encuentran parecido con el vídeo de otra gran artista internacional

“Hoy sale cupidoo 🏹🏹🏹 Es san Valentín ❤️❤️❤️ GRACIAS por hacerlo mágico, TE 💗”. Con estas palabras Rodrigo de Paul participaba del lanzamiento de su chica. Tini ha lanzado tema el día de los enamorados, aunque no se trate, de una canción precisamente de amor.

Ella, sin duda, está enamorada del jugador del Atlético de Madrid y ambos se cruzaron mensajes y vídeos cargados de amor en el día de los enamorados. Pero había algo que celebrar, aparte de su historia personal. Esta es una semana importante en la vida profesional de Tini.

“ACÁ ESTA CUPIDO🏹 este álbum que significó tanto para mi desde la primera canción q les compartí (miénteme💘) una etapa de mucho crecimiento y descubrimiento personal. gracias por acompañarme de la manera en q lo hacen. no tengo palabras para agradecerles, de verdad”. Así anunciaba Tini, el pasado enero, que tenía nuevo disco en camino.

No dudó en dar las gracias a artistas como María Becerra, La Joaqui, Manuel Turizo, Tiago PZK, Anitta, Becky G, Steve Aoki, Elena Rose o Cali y el Dandee, entre otros, por haber sido parte de este trabajo.

El álbum saldrá este viernes, pero como adelanto, este San Valentín tuvimos la oportunidad de conocer el tema que le da título al disco y que llegaba acompañado de un videoclip que ha dado mucho que hablar.

Son muchos los que han encontrado un paralelismo del vídeo de Tini con In my head de Ariana Grande y así lo han hecho saber en redes sociales.

Literalmente el vídeo de tini es muy parecido a "in my head" de ariana grande no me jodan pic.twitter.com/Fycg1oRfKO — wenceslao (ari 's version) (@facuazagraa) February 14, 2023

