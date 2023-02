Saiko habla de su momento surrealista con Feid y de Quevedo

Saiko se ha convertido en uno de los artistas que no pueden faltar en cualquier fiesta. Sus canciones reúnen millones y millones de escuchas, siendo una de las mayores promesas de la escena de la música urbana a nivel, no solo nacional, sino también internacional.

En LOS40 Urban hemos tenido el placer de contar con él en nuestros estudios para charlar sobre sus proyectos actuales, los que se vienen y otros muchos aspectos de su carrera. Cintia León y Mario Díaz lo han recibido frente a nuestros micrófonos y Saiko ha demostrado ser el artista cercano que parece ser a través de las redes.

Además, ha desvelado en exclusiva que el remix de Las Bratz de Aissa llegará el 15 de marzo. Una canción que todos sus fans estaban esperando después de que el granadino compartiese un adelanto de sus estrofas.

Todo un romántico

Si algo nos ha quedado claro es que el intérprete de Polaris es un romántico "de los que ya no quedan". Asegura no irle del todo bien en el amor, pero él tiene las puertas totalmente abiertas para recibir a la que quiera descubrir su faceta más sensible.

Prueba de ello está en sus lanzamientos musicales, donde saca a relucir este romanticismo a través de sus versos.

Su relación con Feid y Quevedo

Muchos conocen el talento de Saiko por haber abierto los shows de Feid en Estados Unidos. Se subió a los escenarios frente a miles de personas que comenzaron a seguirlo en las redes para no perderse ni un solo lanzamiento de la promesa que tenían delante. En LOS40 Urban recuerda cómo recibió la noticia de que iba a convertirse en el telonero del colombiano y asegura que no tardó en soltar un grito de emoción cuando el manager del intérprete de Feliz Cumpleaños Ferxxo le contactó.

También ha hablado de su amistad con Quevedo, con quien comparte Jordan 1 y Turbulencias. "Él y yo somos colegas. Hablamos un montón", dice.

Y tú, ¿conocías el talento de Saiko?