Daniel Grao y Zoe Stein confiesan si leyeron ‘La chica invisible’ de Blue Jeans antes de hacer la serie

Blue Jeans es uno de los autores de novela romántica juvenil más leídos de nuestro país. De hecho, su saga de El club de los incomprendidos acabó convertida en película en 2014 con actores como Michelle Calvó, Álex Murany o Ivana Vaquero que luego han tenido gran recorrido.

Un buen día decidió salir de su zona de confort y probar con el thriller y escribió La chica invisible, una novela centrada en la investigación de un asesinato en el instituto de un pequeño pueblo. Julia, es la protagonista, hija del policía del pueblo que ayuda a su padre a investigar el caso.

Disney+ estrena este 15 de febrero la serie que ha cogido la novela como inspiración para ofrecer una historia más adulta, pero manteniendo su esencia y regalándonos a dos protagonistas de lujo, padre e hija, a los que dan vida Daniel Grao y Zoe Stein.

Ella estaba nominada a mejor actriz revelación este año en los Premios Goya que, finalmente, fue a parar a manos de Laura Galán. Él, se está acostumbrando a trabajar con jóvenes tras la serie Hit que ya ha rodado su tercera temporada.

¿Lectores de Blue Jeans?

Hemos hablado con ellos para saber si habían leído la novela de Blue Jeans antes de grabar. “Ninguno. Jajajaja”, aseguran a la vez. “Y se nos pidió que así fuera. Podíamos hacer lo que quisiéramos, pero realmente es lo primero que nos contaron, que a partir de esa novela habían querido llevar eso a un público más adulto”, añadía Daniel.

Es uno de las importantes diferencias respecto a la novela que tiene un aire más juvenil. “Tito, uno de los directores me decía, ¿por qué me llaman a mí si no es mi cuerda eso de las series juveniles? Precisamente es que querían a partir de esta historia, hacerla más oscura”, afirmaba.

“Mi personaje, que es adulto, a la vista está, me dijeron que en la novela poco referente iba a encontrar porque habían creado ellos esa relación padre hija, de falta de comunicación. De hecho, el punto de partida es que hemos perdido a su madre, mi mujer, dos años antes. Entonces, para el trabajo, en ese momento, era poco útil ir a ella. Hicimos el trabajo sobre los guiones y mucha charla entre nosotros”, explicaba sobre el motivo de no haber leído la novela.

No la habían leído antes del rodaje, no lo hicieron durante, pero tampoco después. “No, porque es un poco raro para mí. Me da miedo pensar que yo he creado un personaje que es Julia e imagínate que lo leo y digo…”, empezaba diciendo Zoe. “Uy, que era otro, jajajaja”, interrumpía su compañero. “Por eso prefiero esperar a ver qué tal los fans si les gustan o no los personajes”, terminaba reconociendo ella.

“Nos da mucha tranquilidad que Blue Jeans esté tan contento. Es como, si tú estás contento que has creado la historia…”, admitía el actor.

Zoe no había leído La chica invnisible, pero sí las novelas románticas de Blue Jeans. “Al principio de todo cuando yo hice los castings yo sabía quién era Blue Jeans y me había leído sus novelas románticas. Yo ya iba sabiendo un poco haciendo dónde voy. Era muy fan cuando era pequeña, con 13 o así. Tengo los libros en casa. Tuve la típica época romántica de cuando eres adolescente”, reconocía.

Hablando con sus personajes

Tienen claro lo que les dirían a sus personajes si pudieran hablar con ellos. “Que hay luz al final del túnel, que ánimo, que al final todo es para bien, incluso esta desgracia que ha ocurrido en el pueblo y que no la has perdido, no has perdido a tu hija”, expresaba Daniel.

“Yo a mi personaje le diría que a veces se deje llevar un poco más y se relaje porque Julia va muy a tope y es muy intensa. Todo le afecta mucho y no está mal que sea emocional, pero a veces está siempre como a punto de explotar y sufre más de lo que desea. Aunque es verdad que tiene otro recorrido que Miguel Ángel y ha superado ya la muerte de su madre, está como viendo más la luz, sí que es verdad que se siente muy sola. Intenta hablar con su padre de una manera muy de tú a tú”, añadía Zoe.

Pareja con química

La química entre ellos es evidente. “Zoe es maravillosa. Quiero trabajar con ella todo el rato. Es importante esta relación en esta serie. No nos conocíamos y tampoco hubo muchos ensayos. Se hicieron lecturas, sobre todo trabajo de mesa, hablar mucho, pero no nos habíamos puesto como a poner en pie algo, escucharnos, mirarnos y estábamos los dos un poco acojonados con eso porque, además, cada uno empezó la serie con su mundo, ella con los chavales y yo con la comisaría. Y lo confesamos ese día, ahora tenemos el turrón de nosotros que es más emocional. Y fue hacer la primera secuencia y entendernos tan bien trabajando, como de mirarnos y pasaban las cosas y éramos esos personajes. Socialmente unos y pasaban cosas que tenían que pasar. Wow, qué bien. Habrán acertado con el casting, esto que hablan de las químicas, porque realmente era como inmediato”, reconocía el actor.

“A mí me daba mucho respeto como al principio, antes de rodar la primera secuencia y luego después de rodar fue como, wow, es que ya lo tenemos. Se había creado la atmósfera que teníamos que crear los dos juntos y también me sentía muy feliz de trabajar con alguien que tiene más recorrido y mucha experiencia y que ha trabajado mucho. Me daba un poco, no de yuyu, pero luego lo agradecí mucho porque te lo pone todo muy fácil, y te cuida y es una persona divertida, que habla, que no te sientes lejano, es muy fácil”, explica Zoe sobre su relación con Daniel.