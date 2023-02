Daniel Grao y Zoe Stein: Diferencias y similitudes de las dos generaciones de ‘La chica invisible’

Daniel Grao da la vida a Miguel Ángel, el policía de un pueblo que se enfrenta al asesinato de una adolescente en el instituto. Convive con su hija Julia, interpretada por Zoe Stein, con la que mantiene una relación complicada.

Una historia que parte de la novela de Blue Jeans, La chica invisible alejándose del público juvenil que lee las obras del malagueño y adentrándose en una atmósfera más adulta y oscura. Ya podemos ver la serie en Disney+.

Daniel y Zoe representan a dos generaciones distintas y hemos querido saber si con más similitudes que diferencias o viceversa y por eso les hemos sometido a las mismas preguntas para comparar. Y al final, parece que no les separan tantas cosas.

La última canción que has escuchado en bucle

Daniel: Es un tipo que la pandemia se encerró y con lo que tenía armó una especie de documental grabando ese disco que tiene muchas notas de humor y es muy crítico y ese lo estamos escuchando mucho últimamente mi hijo mayor y yo.

Zoe: Yo pensaba, que hable, que hable, ay, no lo sé, no me viene el nombre a la cabeza.

La serie a la que te has enganchado últimamente

Daniel: La segunda temporada de White Lotus.

Zoe: Ay, yo también.

Daniel: ¿Sí? Me encantó. La primera no me… pero la segunda me encantó todo.

Zoe: Sí, White Lotus.

El crimen en la vida real que más te ha impactado

Daniel: El de las dos niñas canarias.

Zoe: No sé, a mí cualquier crimen ya me parece un horror. Te podría decir cualquiera que vemos en las noticias.

Daniel: Yo cuando tiene que ver con niños, hay algo que…

Lo mejor de vuestra generación

Daniel: ¿Y cuál es mi generación? Yo no sé si me siento muy identificado o no con una generación. Soy muy ‘peterpanesco’ y, además, en todos los proyectos me acerco a la juventud, ya no solo por Hit que estoy rodeado de ellos, pero cuando giro en teatro siempre hay algo como de estar pegado ahí a ver qué se cuece que tampoco sé si me siento reflejado con los que tienen mi edad. Habrá unos con los que sí y otros con los que no.

Zoe: Lo mejor diría como la fácil comunicación que tenemos hoy en día. Yo pienso en mis padres que cuentan historias de cómo se encontraban porque no tenían teléfono y dices, wow, es ciencia ficción total. Para mí es como, quedamos con el móvil y ya. Es como que podemos decir gracias, estar agradecidos.

La última vez que entraste en una app para ligar

Zoe: Ah, yo no.

Daniel: Privado de Instagram, quizás es lo más parecido.

Zoe: Yo no uso, no tengo ninguna de estas aplicaciones.

Daniel: Di la verdad. Jajajaja

Zoe: Es la verdad.