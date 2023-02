Auronplay tras la polémica: “No solo era el más odiado de internet, era un puto degenerado”

El streamer español Auronplay ha tenido que salir a dar la cara tras estar en el punto de mira en redes junto a su novia Biyín. La polémica que envuelve a la pareja de creadores de contenido hace referencia a unos tweets publicados en el año 2013. Dichos mensajes han sido rescatados ahora y han sido acusados de acosar a la madre de Yeremi Vargas. Tras un tiempo en silencio y alejado de los medios, Auron ha decidido publicar su situación y su opinión a través de un vídeo.

En un tono mucho más serio de lo habitual, ha aprovechado los primeros minutos del vídeo para mostrar su enfado con el trato que ha recibido. El youtuber se encuentra muy molesto con las personas y compañeros de oficio que han ayudado a crear lo que él define como "bola de odio" hacia su persona.

Desde su punto de vista, Auron piensa que ha habido intenciones claras y, en cierta medida, una conspiración para acabar drásticamente con su carrera. En su discurso, se muestra tranquilo, ya que él opina que "puede que me lo hayan quitado todo, pero no pueden quitarme esta cámara, el micrófono y la verdad".

A lo largo de sus disculpas, se muestra autocrítico y afirma que a lo largo de su extensa trayectoria ha cometido muchos fallos y ha dicho cosas que no deberían haber salido de su boca. "Cada vez que me cruzo con un vídeo mío de hace 11 años siento vergüenza y asco".

Realizó especial hincapié en que, durante todo este tiempo, ha "habido un cambio en mí, y el que no lo quiera ver es porque simplemente se está poniendo una venda en los ojos".

Además de estas polémicas, la razón por la que las redes han arrasado contra su persona es por un conflicto en el que se le implicaba un asunto de grooming —ciberacoso y abuso sexual por parte de un adulto a menores— a una menor hace 1o años. Para los que no sepáis qué es el grooming es básicamente un engaño online en el que un adulto habla con menores.

El streamer explicó que "lo primero que hice al leer esas acusaciones, fue vomitar. No estaba dando crédito a lo que estaba leyendo. En ese momento no solo era el más odiado de internet, ahora también era un puto degenerado". A su vez, quiso denunciar la lluvia de acoso recibida por parte de varias comunidades de Twitter. Auron afirmó que desconocía completamente la edad de esta niña.

Auron quiso cerrar el vídeo haciendo un repaso a su pasado y se disculpó con todos aquellos a los que "he ofendido y cargo con la culpa de ello. Pero que no se me tache de algo que no soy". Y dejó un mensaje para su comunidad: "sobre mi futuro, lo tengo claro, me iré cuando yo quiera y no cuando me echen".