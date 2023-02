¿Qué fue de The Communards? De estrella del synth pop a reverendo anglicano

Si eres classic, seguro que no necesitas esta aclaración, pero por si acaso, ¿quién fueron The Communards? Una banda the synth pop británica que estuvo en activo desde 1985 hasta 1988 y que cantaba en falsete, una técnica vocal que ya utilizaban los Beach Boys, los Bee Gees o Marvin Gaye, el maestro del soul.

El cantante de The Communards, Jimmy Somerville, también cantaba en falsete. Esta técnica que consiste en sentarse sobre tus partes nobles o pellizcarte con la bragueta y cantar. El falsete es importante, pero no lo es todo en la historia que os vamos a contar. La historia de The Communards tiene muchísima chicha, tanto en sus orígenes como en los caminos distintos que tomaron sus miembros.

The Communards estaba formado por dos colegas que se conocieron en Londres con 18 años huyendo de sus pueblos porque eran gays y allí, en la city, encontraron mucha mejor acogida personal y musical. Jimmy, el vocalista era de clase obrera y Richard Coles el teclista de clase media británica. Imaginaos, principios de los 80, Londres post punk, epidemia del sida y dos chicos se juntan para hacer música con un marcado acento LGTB.

Pero vayamos por orden para dejar las cosas en su sitio. Jimmy Somerville estuvo antes en una banda llamada Bronski Beat que formó con otro colega gay de Glasgow, que duró solo un año e hizo solo 9 conciertos pero que dejó himnos como Smalltown boy.

Bronski Beat - Smalltown Boy (Official Video)

Después de Bronski Beat, en el 85, Jimmy Somerville, el Tintín del falsete de oro, conoce a Richard Coles, "el otro de Communards". Un tipo que parece tu primo el informático, chupado como un palo y que toca el piano de maravilla. El propio Richard Coles contaba como fue ese encuentro: "Mi suerte fue conocer a Jimmy Somerville, y en el momento en el que Jimmy abrió la boca y cantó supe que iba a ser espectacular. No solo porque es un gran cantante sino porque sabe expresar muy bien a través de las canciones las aspiraciones de todo un grupo de personas. Eso lo convirtió en algo muy reconocible y poderoso".

You are my world fue su primer single y temazo. A partir de ahí, fue todo una carrera de vértigo hacia el Olimpo pop, giras, conciertos, números 1, pistas de baile arrasadas con sus canciones y todo el mundo intentando cantar como Jimmy Somerville. Siempre compaginado la música con un extenso activismo en la lucha contra el sida que no ha cesado en toda su trayectoria. De hecho, los tabloides británicos intentaron chantajearlos, diciendo que, si no presentaban una analítica negativa, publicarían que tenían la enfermedad.

Pero al cabo de tres años hay una discusión entre los dos componentes y se separan. Jimmy inicia carrera en solitario que perdura hasta día de hoy con muchísimos temazos, como Read my lips (enough is enough).

The Communards - Never Can Say Goodbye (Official Video)

¿Qué pasó en esa discusión? Pues que llegaron a las manos, y Robert le espetó a Jimmy que no le tocara porque tenía VIH. Obviamente no era verdad, y al enterarse Jimmy, se enfadó y disolvieron el grupo.

Hasta aquí bien con Jimmy, pero, ¿qué fue de Richard Coles después de esa discusión? Él mismo lo contó: "A finales de los 80 me di cuenta que mi carrera en el pop no iba a durar mucho y me tomé un año sabático. ¿Y qué hice? pues tomar drogas y salir. Y los primeros seis meses fueron los mejores de mi vida. De los segundos seis meses no me acuerdo. Fue un final muy a lo pop star, choque con incendio. Y me encontré en mitad de esa turbulencia. Con el VIH destrozando a mis amigos y a mí en menor medida", dice el músico.

"Y recordé lo bien que me sentía en la capilla del colegio cuando era un chiquillo. Que era un sitio magnifico para estar cuando no entendía lo que me estaba pasando. Así que pensé en retomar esa sensación y al entrar en una iglesia me di cuenta que era mi hábitat natural y me quedé en él", continúa.

Richard Coles, en un festival de televisión en 2019. / West/PA Images via Getty Images

Así es amigos. ¡Richard Coles se metió a cura! Con más de dos millones de oyentes, el reverendo Richard Coles es también copresentador del programa de radio Saturday Live de BBC Radio 4. En 2016, Richard alcanzó las semifinales de Celebrity Masterchef.

Pero retomando su vida privada, Richard contrajo matrimonio con David Oldham en 2005, otro cura, en el momento en que la Iglesia de Inglaterra admitió el matrimonio homosexual, pero ambos mantenían su relación en el celibato. Tenían planeado jubilarse en Escocia, donde se establecerían junto a sus cuatro perros. Pero David Oldham, falleció en 2019 tras una larga enfermedad. Así que actualmente Richard Coles tiene 60 años, es reverendo anglicano, viudo, estrella de la radio, personaje de la televisión y ex estrella pop.