The Kinks celebran su 60 aniversario con el lanzamiento especial de 'The Journey'

The Kinks, una de las mejores bandas de rock británicas de todos los tiempos, celebra este año su 60 aniversario. Formados en 1963 en Muswell Hill, al norte de Londres, por los hermanos Ray y Dave Davies, junto a su amigo Pete Quaife y Mick Avory, quien se les unió a principios de 1964. La banda se estableció rápidamente como uno de los grupos que definieron una época en los años 60, y su impacto todavía se siente en todo el mundo hoy en día.

A lo largo de toda su trayectoria, el grupo ha vendido más de 50 millones de discos en todo el mundo y cuentan con más de 1000 millones de reproducciones; han logrado colocar cinco sencillos en el Top 10 de EE. UU., nueve álbumes en el Top 40 de EE. UU., veintidós sencillos / EP en el Top 20 del Reino Unido y seis álbumes en el Top 10 del Reino Unido, con cuatro álbumes de Oro.

Entre numerosos honores, han recibido el Premio Ivor Novello por su "Servicio excepcional a la música británica" y han sido incluidos en el Salón de la fama del Rock & Roll y el Salón de la fama de la música del Reino Unido. El legendario líder ganador de múltiples premios, Sir Ray Davies, es ampliamente reconocido como uno de los mejores compositores británicos de todos los tiempos.

The Kinks. / GAB Archive/Redferns

The Kinks 60 se conmemorará durante los dos próximos años y vendrá acompañado de una antología que definirá su extensa y prolífica carrera, The Journey ("El Viaje"), dividida en dos partes.

La primera, The Journey - Part 1 (1964-1975) llegará el 24 de marzo de 2023 y lo hará en 2LP y 2CD. Las canciones que lo conforman han sido elegidas personalmente por Ray, Dave y Mick, seleccionadas por temáticas e inspiraciones de su "viaje" como compañeros de banda desde 1963. Éxitos como You Really Got Me, Waterloo Sunset, All Day And All Of The Night, Celluloid Heroes, Supersonic Rocket Ship, Dead End Street o Death Of A Clown.

The Kinks - You Really Got Me (from One For The Road)

The Journey - Part 1 se une a las ediciones de lujo editados en los últimos años, según se iban cumpliendo el 50 aniversario de cada uno de ellos. The Village Green Preservation Society, Lola Versus Powerman Part 1, Muswell Hillbillies y Everybody's In Show-Biz, recientemente remasterizadas desde las cintas de audio originales.

"Hazte la pregunta, ¿este viaje es realmente necesario?....¡Sí!" dijo Ray Davies en un comunicado, mientras que Dave Davies agregó: "Estoy encantado con lo que creo que es una selección inspiradora de música Kinks mágica y atemporal".

Además, habrá eventos y actividades globales a lo largo de 2023 y 2024, para celebrar estos históricos 60 años de The Kinks, que pronto se irán desvelando, al igual que los detalles de The Journey - Part 2, que se conocerán también en los próximos meses.