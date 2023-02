Quevedo cambia la letra de ‘Wanda’ gracias a Bad Bunny

Quevedo es sin duda uno de los artistas del momento en el panorama urbano español. El lanzamiento de su primer álbum Donde quiero estar ha sido todo un éxito, las entradas para la gira que está preparando para los próximos meses están casi agotadas y el canario está a punto de llegar a lo 35 millones de oyentes mensuales en Spotify. En resumen, 2023 no podría haber empezado mejor para el intérprete de Punto G.

Sin embargo, últimamente Quevedo se ha visto rodeado de polémica. Esta vez la protagonista ha sido Wanda, uno de los temas incluidos en Donde quiero estar. En este caso el intérprete de Vista al mar se quiso curar en salud y en un principio decidió lanzar la canción eliminando una parte en la que hacía referencia a unos versos de Bad Bunny. Sin embargo, a través de filtraciones en redes se sabía que existía esa versión alternativa del tema. Por lo que parece, el equipo de Quevedo habría recibido el permiso por parte de la discográfica del puertorriqueño para realizar el cambio. Los versos en cuestión son "Tengo par de babie' explotándome el cel; y yo pensando en ti, estoy a tu merced; tú siempre está' mojá y yo que tengo sed, eh"; y pertenecen al tema de Bad Bunny incluido en su álbum de 2020 YHLQMDLG, titulada A tu merced.

QUEVEDO HA ACTUALIZADO WANDA Y HA PUESTO EL VERSO DE A TU MERCED pic.twitter.com/oLx8VkLMiE — pau (@freerosito__) February 16, 2023

La casi denuncia de Brytiago a Quevedo

Todo esto llega apenas unas semanas después de que Quevedo se viera envuelto en una gran polémica con el cantante Brytiago, que amenazó con denunciar al canario si no eliminaba unos versos de Punto G que aparecen exactamente iguales en la canción del puertorriqueño junto a Darell, que también se llama Punto G. El problema fue con la parte final de la canción, en la que el de Gran Canaria incluía "la bebecita sabe que no hay nadie como yo; el único que le activa su Punto G soy yo; fuma y se arrebata; me llama solita y se mata, de eso trata". Tras esto, el tema fue cambiado en todas las plataformas y esa parte se eliminó.

Que quevedo haya tenido q cambiar el final de Punto G me cabrea muchísimo. Gracias Brytiago bro pic.twitter.com/OxX9ui6Ui0 — Anabel ⚯͛ (@Anabeldomgz) January 18, 2023

Este no era el único tema de Donde quiero estar con claras referencias a otros artistas o a canciones de compañeros de profesión de Quevedo. Sin ir más lejos, en Dame, el cantante incluye la frase "normal que me sienta solito y te extraño. Siempre me sale tu nombre". Unas palabras muy similares a las que entona el colombiano Feid en su canción Normal, que dice "normal, si te sientes solita y me extraña'. Y se te sale mi nombre".

Los mayores fans del canario no han tardado en darse cuenta del cambio al escuchar Wanda y se han encargado de difundir la noticia a través de Twitter. Hay quien está encantado con la nueva versión y quien prefería la anterior. Y tú, ¿con cuál te quedas?