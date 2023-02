Blue Jeans confiesa lo que pensó al ver a Daniel Grao y Zoe Stein en ‘La chica invisible’

Este 15 de febrero Disney+ estrenaba La chica invisible, nueva serie inspirada en la primera novela de misterio que decidió escribir Blue Jeans hace ya unos años. La productora que se ha encargado de la adaptación le ha quitado el aire juvenil característico de sus historias para hacer algo más oscuro y dirigido a un público más adulto.

Cuando se sumergió en este cambio de género, Blue Jeans tenían muchos miedos por salirse de su zona de confort, pero la buena acogida le dejaron claro que fue un acierto.

“Superado todo. Desde Canciones para Paula creo que se superó absolutamente todo lo que tenía en mente. Sí que es cierto que esto lo visualicé. Se lo dije a Esther, ya no mi novia, sino mi mujer, y un día se lo comenté. Visualizo algo con La chica invisible, no es que yo tenga poderes ni nada de esto, pero me llegó algo muy visual y creo que Planeta trabaja muy bien”, asegura sobre esta adaptación.

Trama adictiva

Sobre lo que llamó la atención de la productora para ponerse a trabajar en esta adaptación, su productor, Pedro Uriol, asegura que “en primer lugar, fue la trama adictiva, una trama de misterio fascinante al estilo Agatha Christie en un lugar pequeño. Y, en segundo lugar, los personajes. Julia es un personaje maravilloso, diferente. Es una chica muy actual, muy moderna, con una visión muy especial”.

Quisimos saber lo que piensa el autor sobre los actores que han dado vida a sus personajes. “Yo creo que Zoe es Julia y Daniel Grao es Miguel Ángel. Pero no sólo ellos dos. Emilio es el Emilio que yo tenía en la cabeza. Se lo dije a Javier, el cómic de La chica invisible, hasta físicamente se parece el dibujo del cómic que hizo Alba Cardona, se parece mucho a Javier Córdoba como lo han caracterizado en la serie. Vanesa, Ingrid o la propia Aurora, esos personajes ya están en mi cabeza como ellos, como los actores. Ese paso que empezó como un cambio de los corazoncitos a los asesinatos que era complicado y salir de la zona de confort, ha llegado más lejos de lo que jamás podía haber pensado”, confiesa.

“No queríamos jugar al efecto. Queríamos jugar a que la gente sintiera lo que podría ser vivir en un pueblo, donde, de repente, una persona que tú has conocido aparece muerta en el instituto. Y es empatizar con los personajes y sentir lo que le pasa a la madre, sentir su dolor, sentir el desconcierto del pueblo, sentir el miedo que genera real. Alguien ha matado en mi pueblo a una niña que yo he visto crecer. Ese shock está en la serie”, explica el productor.

Una serie dirigida a un público más adulto, pero con la esencia juvenil de su autor. “Creo que los jóvenes que forman parte del elenco son jóvenes de hoy en día también y creo que los diálogos y la forma de pensar y comportarse, creo que son chicos del siglo XXI que piensan como chicos del siglo XXI”, matiza Blue Jeans.