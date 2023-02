'November Rain' de Guns N' Roses hace historia en Youtube

El videoclip de November Rain de la banda estadounidense Guns N' Roses acaba de superar la barrera de los 2.000 millones de reproducciones en YouTube, convirtiéndose así en el primer vídeo musical de rock publicado en los años 90 en conseguirlo.

La verdad es que resulta difícil toparse con vídeos de rock clásico que lleguen a cifras tan altas de visualizaciones en la plataforma de vídeo, ya que la mayoría de los vídeos que cosechan millones de reproducciones suelen ser los de artistas pop consagrados, pero ahora hay una excepción.

Pero no es primera vez que November Rain rompe records. Ya en 2018, se convirtió en el primer vídeo grabado en los años 90 en alcanzar los mil millones de visitas en YouTube. El reencuentro de la banda hizo que el videoclip recibiese, en esos momentos, más de medio millón de visitas diarias.

El videoclip de November Rain fue publicado hace ya más de 30 años. Dirigido por Andy Morahan, está inspirado en la trama del libro Without you de Del James, amigo del grup . El vídeo musical cuenta la historia de una estrella del rock con problemas, interpretada por Axl Rose, y su novia, interpretada por Stephanie Seymour, que era ,en aquel entonces, la novia del cantante en la vida real, y su misterioso suicidio.

Stephanie Seymour y Axl Rose en 1991. / Ron Galella, Ltd./Ron Galella Collection via Getty Images

Se trata de uno de los videoclips más caros de la historia, pues contó con un presupuesto inicial de 1,5 millones de dólares de la época. El esfuerzo mereció la pena artísticamente y November rain ganó en 1992 el MTV Video Music Awards por la mejor cinematografía.

Aunque November Rain no formó parte de Appetite for Destruction, álbum debut del grupo, es una de las primeras composiciones de Axl Rose, pues ya trabajaba en ella en los primeros años de la banda a mitad de los ochenta. Su versión grabada en estudio llegó en 1991 en el álbum Use your illusion I, tercer álbum de estudio de los Guns N' Roses.

Esta balada clásica del rock, con casi 9 minutos de duración, es una de las canciones más largas no solo de ese álbum, sino también de las que Guns N' Roses ha grabado. Consagrada como uno de los mayores éxitos de Axl Rose y compañía, ahora se une a otras producciones como Believer de Imagine Dragons (2,3 mil millones de visitas) o Something Just Like This de Coldplay con The Chainsmokers (2,1 mil millones).

Guns N' Roses - November Rain

Aunque a estas alturas ya hay unos cuantos vídeos musicales que superaron la barrera de los 2 mil millones en YouTube, November Rain se considera la primera canción enteramente de rock en conseguirlo. A día de hoy, el videoclip con más reproducciones en la plataforma es el de Despacito de Luis Fonsi con Daddy Yankee, estrenado en 2017 y que cuenta con 8 mil millones de visualizaciones.

Los vídeos musicales de los álbumes de Guns N' Roses, Use Your Illusion I y Use Your Illusion II, también incluyen Don't Cry, con 723 millones de visitas y Estranged, con más de 230 millones. Sweet Child O' Mine, perteneciente a Appetite for Destruction, cuenta actualmente con casi 1500 millones de visitas, uno de los vídeos lanzados en la década de 1980 que cuenta con más reproducciones en Youtube.