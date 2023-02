Yeico x Toni nos traen un nuevo e hipnotizante tema de club banger: ‘ByDesign’

En LOS40 Urban estamos constantemente conociendo nuevos talentos musicales. Y es que cada vez son más los artistas que emergen y acaban convirtiéndose en nuestra banda sonora favorita.

Un claro ejemplo de ello es Yeico X Toni, el dúo multicultural que ya se ha convertido en un referente del club banger. Pues bien. Después del éxito de Spanish Breakfast, estos dos jóvenes españoles presentan su nuevo tema: ByDesign.

Con el estilo musical que les caracteriza, se unen al productor PMP, que ya ha trabajado con Recycled J, Maikel Delacalle y Fernando Costa, entre otros, para traernos uno de esos temas que no pueden faltar en la pista de baile.

"Titi, quiero que me escribas. No sé cuántas llamadas, no sé cuántas perdidas", dicen algunos de sus versos pegadizos que no van a tardar en ser aprendidos por sus miles y miles de fans.

Y es que aunque de momento ByDesign no cuente con ningún vídeoclip, lo hará próximamente, por lo que estaremos pendientes de cada movimiento del dúo en las redes sociales para no perdernos su estreno. Estará dirigido por AfterliVe Films, una productora amiga con la que trabajaron en el vídeo musical de Spanish Breakfast.

Estas canciones sonarán sobre los escenarios desde esta primavera. Yeico X Toni forman parte de los carteles de algunos festivales musicales, como son Cabo de Plata, Primavera Trompetera, Sonorama Ribera y Caudal Fest.

Y tú, ¿tienes ganas de darlo todo al ritmo del club banger que caracteriza a Yeico X Toni? ¡Dale al play!