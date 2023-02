40 cosas sobre Blanca Vergara, por Blanca Vergara

Si eres un consumidor fiel de TikTok, seguro que te has cruzado con la voz de Blanca Vergara en alguna que otra ocasión. La artista, a la que todos conocen como "la chica que canta en el coche", acumula más de 609.000 seguidores y 25 millones de likes en la plataforma.

Ahora la joven presenta su nuevo sencillo Se Nos Ha Hecho Tarde, con el que sienta las bases de su talento y se postula como una promesa de la nueva ola del pop juvenil español.

Pero en LOS40 queremos ir más allá y conocer qué y quién se esconde tras el nombre de Blanca Vergara o "la chica que canta en el coche" de TikTok. Estos son 40 datos curiosos sobre la artista, desvelados por la propia Blanca:

1. Nombre completo: Blanca Fernández Vergara.

2. Año y ciudad de nacimiento: 2001, Palma de Mallorca.

3. ¿Cuál fue tu primer contacto con la música? El que me enseñó a cantar fue mi padre en el coche siempre que me recogía del colegio (desde que tengo uso de razón), y después mis abuelos me compraron mi primer teclado y con eso empecé a componer.

4. ¿Cuándo supiste que querías dedicarte a ella? La primera vez que tuve la suerte de meterme en un estudio de grabación. Me acuerdo que pasaron 5 horas y ni me enteré. Ahí me di cuenta de que era la primera vez que encontraba algo que podía hacer durante horas sin cansarme.

5. La canción que te hubiese gustado componer: Habits (Stay high) de Tove Lo.

6. Un género musical en el que nunca te adentrarías: Dicen que nunca hay que decir nunca, pero un género que no consumo y en el que dudo muchísimo que me adentre es el reggaeton.

7. Un artista y/o una artista favoritos: Eminem, Rihanna, James Blunt.

8. La música que escuchabas en casa de pequeña: Mi padre me ponía musica de los 80 (The Police, Journey, A-ha y mil más) y mi madre me ponía los Red Hot Chili Peppers (en concreto el disco de By the Way, el de Californication y el de Blood Sugar Sex Magik) U2, Matchbox Twenty y Madonna.

9. Una canción con la que estés obsesionada ahora mismo: Últimamente estoy volviendo a escuchar muchísimo Scared to Be Lonely de Martin Garrix y Dua Lipa.

10. La que odies escuchar ahora mismo: La canción de la sesión de Shakira y Bizarrap, no puedo mas.

11. El artista o la artista con el/la que te gustaría colaborar: A ver, no me importaría hacer una canción con David Guetta.. y algo en España pues no le diría que no a Rels B.

12. ¿Es un sueño o una realidad? Evidentemente un sueño.

Blanca Vergara presenta 'Se Nos Ha Hecho Tarde' / Foto cedida por Warner

13. El músico que está en tu agenda de contactos: Pues el más random que tengo en mis contactos es Micro TDH.

14. Si no fueses cantante, serías… Psicóloga porque estudio psicología.

15. La música para ti es… Un medio de comunicación y una forma de curar a la gente.

16. Un hobby o un deporte favorito: Competí en vela de los 6 a los 19 años, así que navegar, y tambien hago tiro deportivo.

17. El/La artista que más te ha marcado: James Blunt.

18. Un momento de tu vida que te gustaría volver a repetir: El concierto de James Blunt.

19. Lo que dirías a la pequeña Blanca Vergara: Que no se frustre cuando vea que ningún plan de futuro le sale bien, porque si todo le hubiese salido como ella quería, no estaría aquí ahora mismo.

20. La red social que más te engancha: Tiktok.

21. La red social que más pereza te da: Instagram.

22. Algo que NO soportas, que te pone enferma: Si tengo un día malo lo más probable es que no soporte ni el sonido de la respiración de alguien. Si tengo un día bueno soy bastante pasota y no me suele molestar nada.

23. Una frase que repitas mucho: “La he cagado” y “es que no me da la gana”.

24. Algo sobre ti que muy poca gente sabe: Tengo licencia de armas.

25. Una película que te encante o te defina: Liberad a Willy porque me hubiese encantado hacerme amiga de una orca.

26. Algo que se te dé fatal: Disimular.

27. Algo (o alguien) con lo que estés obsesionada: Las patatas fritas con huevo (tengo un serio problema con eso).

28. Tu personalidad: ¿Cuál de todas?

29. Tu recuerdo de infancia más bonito: Tuve una época (con 5-6 años) en la que me convencí a mí misma de que mi propósito en la vida era salvar a los caracoles, entonces siempre que llovía me iba a la calle a quitar a los caracoles de en medio (porque salían cuando llovía) y así no había riesgo de que los pisaran.

30. Un juguete (o juego) de infancia: Mi peluche Teddy, que aún duermo con él.

31. Lo que echas de menos: Mallorca, específicamente el mar.

32. Algo de lo que te arrepientas: De absolutamente nada.

33. Tu palabra favorita: Joer.

34. Una manía: Cuando estoy estresada me da por tener control sobre todo, y es horrible.

35. Tatuajes: Tengo 11 y tienen significados raros.

36. Un placer oculto (algo que te dé vergüenza reconocer que te gusta): Sinceramente no me avergüenzo de nada de lo que me gusta, pero algo que no digo mucho es que yo me pongo la serie de Hannah Montana en bucle porque me da muchísima paz ver esa serie.

37. ¿De cuál de tus canciones te sientes más orgullosa de haber creado? Duele. Fue la primera canción que me medio funcionó y con la que salí de hacer solo cosas a piano y voz.

38. Si tuvieras que poner un título a tu próximo tema, sería… Quiero llamarlo Paracetamol pero no se hasta qué punto me van a dejar.

39. Pista de lo próximo que traes. Si es colaboración, pista del artista: Si es la que yo quiero que salga, digamos que sí que es una colaboración, pero en la que el otro artista no canta aunque aporta prácticamente la parte clave de toda la canción.

40. Si no fueses Blanca Vergara y te la encontrases, ¿qué pensarías de ella? Si me la encontrase sin más, pensaría “ay qué mona” que es lo que me dice todo el mundo en general, pero sí la conociese un poco pensaría que esta desubicadísima (risas).