Aparece el rival del Galaxy Z Flip 4, el Oppo Find N2 Flip

Llevamos un tiempo esperando la llegada un buen competidor para el plegable tipo “concha” de Samsung, y parece que por fin lo va a tener. Este teléfono fue presentado en China el pasado mes de diciembre, pero ahora sale de forma global, y parece que la espera ha valido la pena.

Para empezar, el Find N2 Flip costará en nuestro país 1.049 euros. Es una cantidad muy asequible para tratarse un smartphone plegable, no hace falta irse demasiado atrás en el tiempo para acordarse de los que salieron a más de 2.000.

Eso sí, viene para competir con el Z Flip 4 de Samsung, que también tiene un buen precio, no como la variante Z Fold, pero no van dirigidos al mismo público. Además, el Find N2 Flip sale a la venta con 256GB de almacenamiento, el doble del que trae el terminal de Samsung. Ahí el precio del plegable de la marca coreana ya no puede competir igual de bien.

Oppo / Oppo

El teléfono se puede reservar desde hace un par de días, mientras que la salida oficial al mercado se producirá el próximo 2 de marzo. Se podrá elegir entre dos opciones de color, un negro astral y un púrpura luz de luna. Los compradores recibirán una suscripción de 100GB durante un mes a Google One.

Con la ventaja de haber salido en otro mercado anteriormente, no hay que adivinar los datos del Find N2 Flip. En caso de que no los sepáis, podemos deciros que viene con la pantalla exterior más grande vista en un plegable tipo concha, llegando a las 3.26 pulgadas.

La interna una vez desplegado alcanza las 6.8 pulgadas, y es un panel AMOLED con 1080x2520 píxeles de resolución y un refresco de 120Hz. Como veis, no han reparado en calidad de pantallas.

El Oppo Find N2 Flip viene con doble cámara traseras, que son las siguientes: un sensor principal de 50MP, un gran angular de 8MP, a las que hay que sumar la frontal para selfies de 32MP.

La batería es de 4.300mAh con soporte para carga rápida de 44W, el procesador es un MediaTek Dimensity 9000 bastante reciente, con 8GB de memoria RAM y los mencionados 256GB de memoria interna. El soporte para 5G no falta tampoco.

Oppo / Oppo

Oppo promete que su teléfono plegable ha sido fabricado para tener una duración muy longeva, y según sus datos se ha conseguido que pueda resistir más de 400.000 plegamientos.

Además, llega con la promesa de cuatro años de actualizaciones de sistema operativo y cinco años de actualizaciones de seguridad, cifras que casi ninguna marca ofrece. Veremos que tal le va en competencia con Samsung, marca que ya tiene buena parte del mercado bien agarrada.