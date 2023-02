Muere Richard Belzer, cómico y actor de 'Ley y Orden'

El popular cómico y actor estadounidense Richard Belzer, conocido por su trabajo de interpretación en diversas series policiacas de la NBC, entre ellas Ley y orden: Unidad de víctimas especiales, murió durante la madrugada del pasado domingo 19 de febrero a los 78 años en su casa de Bozouls en Francia.

Belzer, según ha comunicado públicamente su representante Eric Gardner a la prensa internacional, "falleció en paz" después de haber sufrido una larga enfermedad cuyo nombre no ha trascendido a los periódicos.

El popular actor y cómico de stand-up se dio a conocer por su particular forma de interpretar papeles policiales. Especialmente los fans se enamoraron de él en Ley y Orden: SVU, una serie en la que le dio vida al detective John Munch a través de más de 300 episodios entre los años 1996 y 2016.

Además, Belzer trabajó en otras series policiacas como Homicide, donde trabajó en otras siete temporada, en Arrested Development, Miami Vice, Lois & Clark, Monsters; Teh X Files, American Dad e incluso apareció en la mítica ficción The Wire dando vida al sargento John Munch en el año 2008.

Pero Belzer no solo se centró en la televisión. En el mundo del cine el actor consiguió papeles en relevantes en Scarface, Fame, Flecht LIves, The Bonfires of the Vanities, Man on the moon, Girl 6, Species II,Santorine Blue e incluso en el año 2017 trabajó en el documental sobre comedia Gilbert.

El mundo del cine y de la comedia se despiden de Belzer

Aunque Belzer alcanzó la fama gracias a la televisión, su trabajo en el campo de la comedia le mantuvo siempre en la cresta de la ola. Su trabajo detrás de las cámaras y sobre las tablas haciendo stad-up hicieron de este actor un verdadero icono de la cultura pop a quien este lunes todos lloran.

"El detective John Munch de Richard Belzer es uno de los personajes de televisión más icónicos... Richard nos trajo humor y alegría a nuestras vidas, fue un profesional consumado y le vamos a echar muchísimo de menos", han escrito desde la cuenta oficial de Wolf Entertainment, la productora de Ley y Orden.

Además, la cuenta oficial de la serie también ha querido rendirle homenaje públicamente escribiendo: "Cualquiera que haya tenido el placer de ver a Richard Belzer interpretar al detective John Munch nunca olvidará cuánto habitó a ese querido personaje para hacerlo suyo. Nuestras condolencias a sus seres queridos mientras nos unimos a ellos en el duelo por su pérdida, pero también en la celebración de su memoria".

Mientras, algunos compañeros de profesión, tanto actores como cómicos, han querido elogiar algo más que el trabajo de Belzer y han llenado las redes sociales de menajes de cariño hacia él y hacia su familia en los que reconocen la labor del actor como compañero y amigo.

"Adiós mi querido, queridísimo amigo. Te echaré de menos, a tu luz única y a tu singular visión de este extraño mundo. Me siento bendecida por haberte conocido, adorado y haber odido trabajar contigo codo con codo durante tantos años", ha escrito su compañera en Ley y Orden Mariska Hargitay en su cuenta de Instagram.