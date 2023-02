Así suena ‘Enamórate’ de Bad Gyal y Nicki Nicole

Lo vivido el pasado 17 de febrero en el WiZink Center de Madrid fue un auténtico espectáculo. Bad Gyal se subía al escenario del antiguo Palacio de los Deportes para deleitar a sus fans con un show único y cargado de hits que todos han bailado alguna vez en las discotecas.

Lo que no esperaban es que también iban a escuchar una larga lista de canciones nuevas que aún no han visto la luz. Una de ellas es Enamórate, la colaboración que comparte con Nicki Nicole y que avanzó sobre el escenario ante el inminente grito al unísono de su público.

Con unos sonidos urbanos y una letra muy pegadiza, las voces de ambas artistas se unen en unos versos que no van a tardar en sonar en las fiestas de sus millones de fans. Y es que tanto Bad Gyal como Nicki son expertas en crear himnos cargados de empoderamiento y mucho ritmo, algo que está muy de moda entre los gustos musicales de las nuevas generaciones.

Como era de esperar, los vídeos del momento no han tardado en recorrer las redes sociales y en revolucionar a sus fans, sobre todo a aquellos que no pudieron disfrutar de este adelanto en directo. "Puedo estar perfectamente que al segundo te digo son la nicki y la bad gyal enamorate, vivo por esto", dice uno de sus fans. "No me responsabilizo de la persona que voy a ser cuando la Bad Gyal y Nicki Nicole saquen la canción", añade otro.

Hasta la propia intérprete de Frío se ha pronunciado al respecto. "SON LA NICKI Y LA BAD GYAL ENAMÓRATEEEE", dice en su cuenta de Twitter.

No hay dudas de que los fans de Nicki Nicole y Bad Gyal se mueren de ganas por escuchar lo que sus artistas favoritas tienen preparado. Aún se desconoce cuándo aterrizará Enamórate a las plataformas digitales, pero estaremos muy pendientes a cada movimiento de ambas en las redes sociales para conocer los últimos detalles de esta colaboración. ¡Son la Nicki y la Bad Gyal!