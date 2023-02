Natalia Lacunza sobre ‘Me he pillao x ti’, su colaboración con Ana Mena: “Los pelos de punta”

Este va a ser el gran año de Ana Mena que está a punto de lanzar su segundo y esperado nuevo álbum: Bellodrama. Poco a poco va desvelando nuevos detalles de este nuevo trabajo que, sin conocerlo del todo, ya nos tiene enamorados.

Este viernes 24 de febrero podremos escuchar su nueva colaboración. Me he pillao x ti es un tema que canta junto a Natalia Lacunza que no ha dudado en dejar claro lo que le parece: “Qué melodía más increíble”.

Se lo decía en el estudio mientras escuchaban y grababan esta nueva canción. “Es una canción que empezamos la gira en abril nosotros y la canción está escrita desde octubre del año pasado”, le cuenta Ana a su compañera refiriéndose no a este pasado octubre sino al de 2021.

“Le he cambiado la estructura, pero como cuneta la historia tal cual pasó, da igual”, la escuchamos contarle a Natalia que le parece perfecto el resultado.

Emocionadas

“Me gusta un montón, tía, de verdad”, añade la ex triunfita para gran alegría de Ana que no puede ocultar su emoción por sus palabras de admiración. “Te lo juro, es un temazo, qué emoción”, añade.

“Yo que llevo escuchando tu disco un montón de tiempo, que no sé qué canción me gusta más”, le devolvía los cumplidos Ana. Y sí, las hemos visto bailar y emocionarse juntas. “Los pelos de punta”, aseguraba Natalia, “qué guay”.

Solo hemos escuchado una pequeña parte en ese vídeo que recoge algunos momentos de la grabación, pero está claro que nos va a poner las pilas y no nos va a permitir quedarnos quietos.

Ya queda menos para ese 24 de marzo en el que podremos conocer el nuevo disco de la cantante que viene cargado de desamor. “Este álbum nace de la dulzura del desamor. Cada cicatriz es una canción. Cada lágrima puede bailarse. XOXO, La Diva Doliente ❤️‍🩹💎”, explicó ella misma en sus redes.

“Me da un parrake, por fin podemos gritar esto, te amo, eres la mejor Ana Mena”, escribía Natalia en sus stories. Está claro que ambas están emocionadas con este tema que ya se nos ha colado en la cabeza.