Kim Kardashian y Mariah Carey se alían en un TikTok viral junto a sus hijas

Que dos mujeres rivalicen, se enfaden y actúen desde el rencor por la atención de un hombre es algo que se dejó atrás hace años. Es por eso que Kim Kardashian y Mariah Carey, que en 2014 vivieron uno de los episodios más tensos de su vida por su relación pasada con Nick Cannon, han decidido unir fuerzas con la ayuda de sus respectivas hijas para mostrar que lo que sucedió en aquella época es pasado pisado.

Tanto la socialité como la cantante han recurrido a TikTok para publicar un vídeo en el que, junto a las pequeñas North y Roe, aparecen actuando al ritmo de It's A Wrap, canción de Carey de 2009. Primero se ve a las niñas bailando el estribillo del tema: "When it's gone, it's gone, it's gone, it's gone, it's gone / You dead wrong, so wrong, so wrong, so wrong, so wrong / So just scoo do do doot baby".

A continuación, Carey y Kardashian se cuelan en plano con un cepillo moldeador de cabello en mano para hacer playback y dejar claro que "se ha acabado, pero no para ellas" (It's a wrap! but not for us), como reza la descripción del clip. ¿Es esto una indirecta para Nick Cannon, el tercero en discordia y expareja de ambas?

Sea como sea, los seguidores de ambas figuras públicas han expresado sorpresa y alegría por el TikTok que han compartido. "El dúo que no sabía que necesitaban" e "Icónicas" han comentado varios usuarios.

El beef entre Mariah Carey y Kim Kardashian, en 2014

Pongámonos en antecedentes, Kim Kardashian salió con Nick Cannon entre 2006 y 2007. Mariah Carey estuvo casada con él entre 2008 y 2016. Ambas relaciones parecen no tener nada en común; el amor se acaba y empiezas un romance con una nueva persona.

Sin embargo, en 2014 varios titulares vinculados a la prensa rosa destacaron que la artista y el presentador decidieron separarse (y divorciarse dos años después) por culpa de esta hija del clan Kardashian.

Todo saltó por los aires cuando el también rapero confesó que había tenido relaciones sexuales con la modelo, entre otras coquistas amorosas. Varias fuentes cercanas a la intérprete de All I Want For Christmas is You revelaron que, al escuchar las palabras de por entonces marido, se sintió humillada y, además, abandonada.

Del mismo modo, Cannon aseguró que Carey no sabía quién era Kim Kardashian, aunque ambas coincidieron en el programa de Jimmy Fallon ese mismo año. Ahora, nueve años después, las dos parecen haber enterrado el hacha de guerra en favor de la amistad de sus dos hijas, North West y Monroe Cannon.