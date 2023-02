‘Se le apagó la luz’: la canción con la que Alejandro Sanz recuerda a sus amigos fallecidos

‘Se le apagó la luz’ es la canción con la que Alejandro Sanz se acuerda de sus "amigos fallecidos". Es también con la que empezó a sentir "una fuerte atracción" a la vez que "un gran respeto" por las motos. La que le abrió las puertas de su contrato con Warner y, por tanto, de Viviendo deprisa, el álbum que le cambió la vida y con el que se sintió “totalmente desbordado”: "Lo que vendí es una burrada… vender un millón de copias con un primer disco es una cosa que no ha ocurrido nunca”. El 22 de Febrero de 1992, ‘Se le apagó la luz’ fue el segundo nº1 en LOS40 de Algazul Medina (pseudónimo que utilizaba entonces en los créditos).

“Sobre todo, un litro y medio de corazón”

Alejandro Sanz tenía 23 años cuando pasó de la nada a vender un millón de discos y a sentirse “totalmente desbordado”. Viviendo deprisa (1991) fue el disco que le cambió la vida. No empleó ninguna fórmula mágica para hacerlo porque ni él mismo sabía cuales eran “los factores que influyen en el éxito… si lo supiera se lo contaría a mis amigos”. Pero sí dio a conocer los ingredientes que él incorporó al ‘guiso’ millonario ante los micrófonos de Cadena Dial: “eché una gotita de valor, una pizquita de ganas y, sobre todo, un litro y medio de corazón”.

Portada de 'Viviendo deprisa' / Cedida

De la mezcla de esos tres elementos esenciales nacieron las 10 canciones que convirtieron a aquel joven madrileño de Moratalaz en un ídolo: Los dos cogidos de la mano, Pisando fuerte, Lo que fui es lo que soy, Viviendo deprisa… Pero si hay un tema al que Alejandro le debe la existencia de aquel primer disco - para él es como si no existiera Los chulos son pa' cuidarlos (1989) de Alejandro Magno – es Se le apagó la luz.

“Es la canción por la que lo contratan”

Lo cuenta Íñigo Zabala en la biografía de Alejandro Sanz ‘Vive’ (escrita por Óscar García). El entonces A&R y vicepresidente de Marketing de Warner Music España fue en realidad quien apostó por el aquel “cantante novato” cuando escuchó los temas de Viviendo deprisa, pero concretamente, Se le apagó la luz. Es “la canción por la que lo contratan”.

Producida por "Capi", Se le apagó la luz - y el repertorio de Viviendo deprisa - está escrita por Alejando Sanz y ‘alguien más’, un tal A. Medina. Así aparece en los créditos. El ‘compañero’ en las tareas de composición es realidad un pseudónimo que el artista utilizó cuando echaba a andar: Algazul Medina. La primera palabra hace referencia al pueblo gaditano en el que nació su madre, Alcalá de los Gazules (en el que Alejandro tiene su calle y próximamente tendrá también un museo). Y Medina es el segundo apellido de su madre, María Pizarro Medina.

“Escribir de algo que no conoces… es imposible”

Y esa canción, como casi todas las demás, está basada en algo que él vivió: “casi siempre escribo de cosas que me suceden. Es muy difícil escribir de algo que no conoces. Yo creo que es imposible. Porque además hay temas que están siempre al filo del ridículo. Porque hablar, como en Se le apagó la luz, de un accidente de moto… hay temas muy delicados de tratar. Yo escribo sobre lo que conozco y procuro poner todo lo que siento, mostrarlo en la canción, pero procuro no ser excesivo”, contaba el artista a Cristina Tárrega en Cadena Dial.

Audio de 'Se le apagó la luz'

El accidente de moto que menciona Sanz era algo que él conocía, la historia real de un compañero. Y era algo muy delicado de tratar porque fue mortal. Él mismo lo ha contado muchas veces: “El típico fin de semana que acabas las clases, te vas a casa, y el lunes no aparece él. Y cuando por fin hablas con otro amigo de clase, te enteras de que ha tenido un accidente de moto con su novia y que han muerto en el accidente”.

“Me acuerdo de mis amigos fallecidos”

A Alejando le marcó mucho aquella tragedia, “tanto, que me decidí a plasmar todo lo que sentía”. Incluso se puso en la piel de su compañero: “Escribí esta canción contando lo que yo pensaría de ser él, lo que pudo pasarle por la cabeza mientras venía la ambulancia". Y desde que compuso aquellas estrofas - “Se le apagó la luz, tembló, Y no llega la camilla, Luché buscando una salida, Para ir a escuchar su corazón, Con las manos confundidas, No me mantengo en pie, no llego hasta la niña de mi vida” – algo cambió en él:

“Desde entonces siento una fuerte atracción hacia las motos, a la vez que un gran respeto por ellas. Antes me subía en las motos de mis amigos sin pensarlo y pisando el acelerador a toda mecha, no me ponía casco ni tenía ningún tipo de precaución. Ahora es diferente. Precisamente la canción me ha ayudado mucho a superar el triste suceso. En cualquier caso, cada vez que tengo que interpretarla me vienen a la memoria muchos recuerdos y muchas tristezas. Me acuerdo de mis amigos fallecidos y la canto con más sentimiento si cabe."

‘Alejandro Sanz, El rompecorazones’

En esa época nació ‘Alejandro Sanz, El rompecorazones’, como titulaba en portada El Gran Musical en su número de Enero de 1992. Las ventas de Viviendo deprisa (agosto, 1991) se dispararon y superaron cualquier previsión. "Es que es muy fuerte que te pille totalmente de novato vender un millón de discos. Es terrible. Es terrible porque no sabes la mitad de las cosas. Es lo peor que te puede pasar”.

Portada de El Gran Musical con Alejandro Sanz / Cedida

El éxito, la fama y las fans aplastaron a Alejandro. “Para mí el éxito fue terrible. Yo lo pasé mal al principio", confesaba en Dial. “No, no me esperaba tanto y pensaba ‘¿esto es el éxito?’. El éxito consiste en que no puedo vivir y ya está”.

Los tres primeros nº1 de Alejandro en LOS40

Tres de las canciones de Viviendo deprisa se convirtieron en los tres primeros nº1 de Alejandro Sanz en LOS40. Después de Pisando fuerte (en Noviembre de 1991), Se le apagó la luz se situó en lo más alto de la lista un 22 de Febrero de 1992. El triplete lo completó Lo que fui es lo que soy (en Mayo de 1992)