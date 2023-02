Niall Horan no lanzará las canciones que ha creado junto a Lewis Capaldi: ¿qué ha pasado?

Niall Horan reveló en una pasada entrevista con Daily Star que las canciones que ha compuesto junto a Lewis Capaldi en el último año probablemente no vean la luz.

Sabemos de sobra que ambos artistas son grandes amigos y que esta amistad ha traspasado al ámbito profesional hasta tal punto que se han atrevido a crear música mano a mano. Los dos han compartido escenas llenas de música en entregas de premios como los Brit Awards, pero también tocando en directo de forma improvisada por las calles de Dublín. Sin embargo, como ha revelado NME, el irlandés no ve sentido en publicar dichas composiciones porque "no son lo suficientemente buenas".

Tanto el ex de 1D como el escocés se han estado reuniendo en el estudio de grabación, pero no ven claro que vayan a publicar los temas que grabaron, ya que a ninguno de los dos les ha encantado especialmente el resultado.

"Hubo una noche que fuimos al estudio y escribimos un par de canciones. Claramente no fueron muy buenas porque, de lo contrario, ya las habríamos escuchado", explicó Niall al medio británico. A pesar de todo, señaló que "una de ellas era bastante decente", pero reconoce que necesitarían trabajar más en ella y pasar más tiempo juntos en el estudio.

Still Haven’t Found What I’m Looking For (Cover) from Homecoming with Guinnes

Los fans de uno y otro han expresado su descontento al leer la noticia, puesto que, cuando escucharon la versión que hicieron de Still Haven't Found What I'm Looking For de U2 para el documental Niall Horan’s Homecoming se enamoraron perdidamente de cómo suenan sus voces conjuntamente.

Lo que está claro es que, por el momento, ni en The Show ni en Broken By Desire to be Heavenly Sent, los próximos proyectos de Horan y Capaldi, respectivamente, veremos una colaboración entre ambos.