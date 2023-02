NCT Dream anuncia su gira por Europa

Los amantes del K-Pop están de enhorabuena. En concreto, los fans del grupo NCT Dream, que han anunciado las fechas de su gira internacional, con la que estarán recorriendo el mundo desde febrero hasta mayo de este 2023.

Llega así el The Dream Show 2: In a Dream Tour, que ha dado el pistoletazo de salida este 17 de febrero en Osaka (Japón) y que continuará por diversos rincones de Asia, Europa y Estados Unidos.

Eso sí. Sus fans españoles deberán esperar, ya que nuestro país no está en la lista de lugares que visitarán con esta gira. Estas son las fechas oficiales del The Dream Show 2: In A Dream Tour:

17 y 19 de febrero: Osaka (Japón)

4 y 6 de marzo: Jakarta (Indonesia)

10 y 12 de marzo: Bangkok (Tailandia)

25 de marzo: Hong Kong

28 de marzo: Londres (Reino Unido)

30 de marzo: París (Francia)

3 de abril: Berlín (Alemania)

5 de abril: Newark (Nueva Jersey)

7 de abril: Chicago (Illinois)

9 de abril: Atlanta (Georgia)

12 de abril: Houston (Texas)

14 de abril: Dallas (Texas)

18 de abril: Los Ángeles (California)

21 de abril: Seattle (Washington)

29 y 30 de abril: Manila (Filipinas)

1 de mayo: Singapur

13 de mayo: Macau (China)

20 de mayo: Kuala Lumpur (Malasia)

Uno de los últimos proyectos que escuchamos de NCT Dream es Best Friend Ever, su single debut para el mercado japonés. Aunque previamente lanzaron Candy, el álbum de estudio que vio la luz en diciembre. El más reciente es la nueva versión de su álbum 2 Baddies, que se estrenó en enero de este año con su single principal Ay-Yo.

De momento se desconoce si el grupo añadirá nuevas fechas a su calendario o si sus fans españoles deberán esperar para disfrutar de su música en directo. Sea como sea, van a seguir brindándoles apoyo incondicional.