¿Estamos cerca del fin de las huellas dactilares en las pantallas de teléfono?

Hoy en día, la gran mayoría de teléfonos móviles no tienen uno, sino dos paneles de vidrio (a menudo con un marco de metal entre ellos). No cuesta ver que este diseño funcione tan bien como lo hace, tiene un look muy premium y elegante, hasta que le ponemos el dedo encima.

Y es que los smartphones han evolucionado hasta convertirse en auténticos imanes de huellas dactilares. Aquellos con un mejor acabado tienden a obtener mejores resultados que el resto, pero casi todos los dispositivos actuales se llenan de huellas tras el más leve de los contactos.

Uno podría pensar que los fabricantes de teléfonos, dado este hecho, ya se habrían puesto manos a la obra para resolverlo de una vez por todas, pero no ha sido así, por lo menos hasta ahora.

Y es que parece que a General Motors le preocupa esto más que a Apple o Samsung. Según una patente descubierta por Gizmodo y compartida con el portal Android Authority, la marca americana (famosa por sus vehículos y motores) está trabajando en una pantalla que se limpie sola, que “hará que las huellas dactilares desaparezcan”.

¿Y con que clase de magia lo conseguirán? Pues parece que lo harán será implementar un recubrimiento invisible en la estructura de la pantalla táctil. De esta forma, cuando la pantalla esté bajo el efecto de la radiación ultravioleta, producirá una reacción química especial que descompondrá el residuo orgánico que provoca la formación de huellas dactilares.

En resumidas cuentas, las manchas desaparecerán una vez la pantalla reciba la luz ultravioleta. Y dado que los teléfonos la reciben lo suficiente del Sol, nuestros dispositivos deberían estar impecables la mayor parte del tiempo.

La patente parece ir un paso más allá, y contempla la implementación de píxeles especiales dentro del panel que puedan emitir luz ultravioleta por si mismos cuando sea necesario. El símil más cercano sería tener un parabrisas que se activase cuando tocara, solo que de manera invisible.

Con las pantallas táctiles tan a la orden del día en nuestras vidas, es sorprendente como se ha tardado tanto en considerar este tipo de tecnología como algo necesario.

General Motors es una empresa que no se dedica a la telefonía móvil, por lo que su solución para este problema tendrá que ser ajustada de alguna manera para que funcione en los teléfonos. Pero no dudamos que, si funciona para una cosa, acabará también funcionando para la otra.