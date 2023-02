‘El Debate de las Tentaciones’ mostró a Keyla explicando a sus compañeros que es una mujer trans

Keyla acudió al Debate de las Tentaciones de este martes, 21 de febrero, para comentar cómo había vivido el primer beso con Adrián.

La tentadora explicó que la química entre ambos eran indiscutible desde casi el primer momento. Que nació una amistad primero entre ellos, porque los dos podían desarrollar su parte más infantil y jugetona.

Así como acabaron admirándose el uno al otro por la capacidad de empoderarse que tenían: él a ella como mujer, y ella a él para salir del pozo en el que estaba.

Pero Adrián no fue el único apoyo de ella en la villa, sino que todos los compañeros y compañeras le sorprendieron, sobre todo, en el momento en el que les reunió para explicarles lo siguiente: "Soy una mujer trans, soy una mujer de la 'm' a la 'r', y nada ni nadie me va a tirar abajo. Estoy orgullosa de estar aquí, por eso he venido, para abrir camino".

Keyla, en 'La isla de las tentaciones 6' / Mediaset

La naturalidad y el cariño con los que acogieron su pasado fue algo con lo que ella no contaba. De hecho, Keyla explicó que tenía mucho miedo antes de entrar al reality: "No me esperaba que cinco chicos tan diferentes se pusieran en mi piel, al menos por un momento, y les diera exactamente igual".

La tentadora confesó que está sufriendo mucho "hate" en las redes, que le preguntan si Adrián lo sabía cuando la besó. Ahí está la respuesta y Sandra Barneda también apoyó su participación: "Hay que seguir abriendo caminos, qué bien que estés y hayas estado en el programa”, zanjó.