Los Rolling Stones preparan colaboración con Paul McCartney y Ringo Starr

Desde hace días corre el rumor de una posible colaboración entre los Rolling Stones y los dos miembros vivos de los Beatles. Pues parece que cada vez hay más papeletas para que eso suceda.

Según informa Variety, los Stones habrían contado con la participación de Paul McCartney y Ringo Starr en un nuevo álbum que aún no ha sido anunciado. Al parecer, McCartney ya ha grabado partes de bajo para el nuevo proyecto, el cual estaría producido por Andrew Watt, ganador de un Grammy en 2021 al Mejor productor del año y que se ha convertido en el favorito de los veteranos del rock, a pesar de tener una discografía que se inclina mucho hacia el pop, ya que ha trabajado con artitas como Justin Bieber o Dua Lipa, entre otros.

Si bien parece que la participación de Paul McCartney está más que asegurada, los detalles sobre la de Ringo Starr son, por el momento, algo más ambiguos. Tampoco está claro si McCartney y Starr participarán en la misma canción o si, por el contrario, lo harán en pistas diferentes. Según Variety, las sesiones de grabación se habrían llevado a cabo en Los Ángeles durante las últimas semanas y el proceso de producción estaría cerca de la fase de mezcla.

Ya en 2021, Mick Jagger dijo que muchas canciones nuevas estaban listas; a principios de año, Keith Richards también anunció que "había música nueva en camino". De ser así, sería el primer álbum en presentar material completamente nuevo de los Rolling Stones desde A Bigger Bang, álbum de estudio de los británicos publicado en 2005. Incluso se puede escuchar a Charlie Watts en algunas de las canciones grabadas antes de su muerte.

Keith Richards junto a Ringo Starr en 1985. / Dave Benett/Getty Images

Paul McCartney y el productor Andrew Watt se llevan bien y ya han grabado música juntos antes. "Fui a tomar una taza de té y, por supuesto, terminamos haciendo una canción", reveló Paul en una entrevista en 2021.

Además, durante una ronda de preguntas y respuestas publicada en la página web oficial de McCartney, el ex-Beatle explicó sus planes para 2023: "He estado grabando con un par de personas, así que espero hacer aún más. Empecé a trabajar con este productor llamado Andrew Watt, y es muy interesante, nos hemos divertido un poco... Más allá de eso, no tengo nada planeado de forma masiva... ¡por el momento!".

¿Una rivalidad amistosa?

Sin embargo, The Rolling Stones y The Beatles tuvieron poco contacto musical en su pasado. El segundo sencillo (y primer éxito) de los Stones fue la canción de Lennon-McCartney de 1963, I Wanna Be Your Man.

Paul McCartney y Mick Jagger. / Getty Images

Cuatro años más tarde, John y Paul colaboraron en los coros en el sencillo de los Stones, We Love You. Ese mismo año, Brian Jones tocó el saxofón en una canción de los Beatles, You Know My Name (Look Up the Number), lanzada en 1970.

The Rolling Stones - We Love You (Official Video)

En noviembre de 1968, Lennon y Yoko Ono interpretaron dos canciones para el concierto especial de televisión The Rolling Stones' Rock and Roll Circus (que no se lanzó hasta 1996) como parte de un supergrupo único, The Dirty Mac, que también incluía a Richards al bajo, Eric Clapton a la guitarra y el baterista de The Jimi Hendrix Experience, Mitch Mitchell.

Pero siempre hubo una cierta rivalidad, y eso probablemente no se haya calmado por completo con los años. En 2021, Paul McCartney dijo de los Stones: "Son una banda de covers de blues. Creo que nuestra red era un poco más amplia que la de ellos". Poco después, Mick Jagger respondió a McCartney bromeando y diciendo que "obviamente, no hay comparación" entre las dos bandas. "Una de ella tiene la increíble suerte de seguir tocando en estadios y, después, la otra banda no existe", añadió el cantante.