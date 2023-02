30 años de 'Pablo Honey', el disco debut de Radiohead

Los discos de Radiohead han marcado a toda una generación posterior de músicos en Reino Unido y figuran entre las bandas que mayor consenso han generado entre la crítica especializada en las últimas tres décadas.

Los cinco componentes del grupo, Thom Yorke, los hermanos Jonny y Colin Greenwood, Ed O'Brien y Phil Seway, se conocieron la escuela privada Abingdon (Oxfordshire, Inglaterra). Bajo el nombre de On A Friday, único día de la semana en el que podían ensayar en el salón de música de la escuela, fueron creciendo en popularidad en Oxfordshire y, a comienzos de los 90, la discográfica EMI se interesó por ellos. A instancias del que sería su nuevo sello, cambian el nombre de la banda por el de Radiohead, tomándolo prestado de la canción de Talking Heads de 1987.

Cuando la explosión grunge de principios de la década de 1990 comenzó a conquistar el mundo del rock, Radiohead estaba en la posición perfecta para convertirse en una de las primeras bandas de la segunda ola del género y en 1993 llegaría el álbum debut de la banda con la publicación de Pablo Honey, el primer trabajo de un grupo de chicos que aspiraban ser estrellas de rock.

Radiohead. / AJ Barratt/Avalon/Getty Images

Lanzado un día como hoy hace 30 años, Pablo Honey no contó inicialmente con el aplauso de la crítica, de hecho, es considerado por muchos, como el peor álbum de la banda británica (siempre comparándolo con los que han venido después), pues carece de la innovación que ahora los caracteriza, pero lo que si muestra son las influencias que el grupo tenía en esos momentos de U2, The Cure, The Smiths e incluso The Who y su comienzo hacia la excelencia. A pesar de todo, Pablo Honey contiene hits, hoy en día clásicos, como Stop Whispering , Anyone Can Play Guitar, Blow Out o Vegetable.

"Anyone Can Play Guitar" Radiohead - Live at the MTV Beach House (1993)

Creep, el gran éxito

Sin embargo, el gran éxito del disco fue el tema Creep, que fue publicado como sencillo en 1992, meses antes del lanzamiento del álbum. Creep sigue siendo hoy, 30 años después, la canción más famosa de Radiohead y, como dato curioso, hay que decir que tiene la misma secuencia de acordes que la canción de The Hollies, The Air That I Breathe, escrita por Albert Hammond y Mike Hazlewood, y que estos, después de demandar, terminaron legítimamente en los créditos de la canción.

Las amenazantes notas de guitarra que vienen justo antes del coro de Creep son posiblemente el gancho más memorable de la canción y surgieron espontáneamente, ya que era una canción que Jonny Greenwood odiaba y trataba de arruinar con ruidos discordantes. También, este tema llegó a estar en la lista negra de la BBC porque lo consideraban deprimente.

Radiohead - Creep

La mayor parte del álbum fue grabado en el otoño de 1992 y las sesiones de grabación se terminaron muy rápido, ya que la banda había estado tocando muchas de las canciones durante años.

A pesar de que el éxito comercial de Pablo Honey fue eclipsado por el éxito posterior de álbumes como The Bends (1995) y OK Computer (1997), el álbum se convirtió en un clásico de los años 90, y posicionó a Radiohead como una de las bandas más importantes de esa década.

Planes de regreso de la banda

En este 2023 hay planes para un regreso de la banda. Según ha declarado su barería Phil Selway, ya hay intención de un acercamiento de los miembros después de que sus compañeros Thom Yorke y Jonny Greenwood hayan estado dedicados a su proyecto paralelo, The Smile. "Nos reuniremos a principios de 2023 y estoy seguro de que comenzaremos a buscar otras ideas para lo que viene después", ha afirmado Selway.