Aitana y Noah Cyrus se conocen: ¿una nueva amistad que podría pasar por el estudio?

Aitana no deja de volar alto. La estrella española lleva meses abriéndose en el mercado internacional. Sin ir más lejos, durante el último trimestre de 2022, la cantante estuvo de gira por Latinoamérica. ¡Y fue todo un éxito! De hecho, la cantante no ha dejado de ganar fans al otro lado del charco.

¡Pero la cosa no se quedó ahí! Este mismo mes de febrero pudimos ver a la catalana en la fiesta que organizó Universal Music después de los Grammy. La joven estuvo con Sebastián Yatra y con el artista estadounidense Stephen Sanchez, un cantante emergente que suma millones de oyentes mensuales gracias al éxito de Until I Found You. Pero no es la única estrella internacional que ha conocido Aitana durante estas semanas.

Estos días, Aitana ha acudido al último desfile de Fendi, la exitosa firma italiana. La cantante ha acudido como una de las invitadas de la casa. Lo ha hecho con un increíble look de dos piezas de color morado que nos ha dejado sin palabras. Pero si hay una prenda que nos ha llamado la atención ha sido, sin duda, las impresionantes botas de plataforma de color verde lima.

Noah Cyrus y Aitana: ¿una nueva amistad?

Como ocurre en estos eventos, los invitados nos dejan imágenes para el recuerdo. Y es que en estos desfiles podemos ver toda clase de invitados e invitadas interactuando. De este modo, Aitana ha estado sentada al lado de la mismísima Noah Cyrus.

La cantante española y la estadounidense, tal y como hemos podido ver en algunos vídeos que circulan en redes, las dos artistas han intercambiado algunas palabras. Incluso han posado juntas.

Aunque todavía es pronto, quizá Aitana y Noah se animen a colaborar musicalmente en algún momento. La hermanísima de Miley Cyrus tiene un don a la hora de crear baladas. La cantante tiene temas tan bonitas como July o Lonely. Además ha puesto voz a temazos como All Fall Down de Alan Walker.

Además, no sería la primera vez que Aitana colaborase con una artista anglo. La estrella española grabó el remix Resilient junto a Katy Perry en 2020. ¿Te acuerdas?

Sea como sea, la foto de Noah y Aitana ya cirucula por las redes, haciendo muy felices a los seguidores de ambas artistas.