Jennifer Lopez, Rihanna, Whitney Houston, Mónica Naranjo… Semana de divas en La Máquina del Tiempo

Como cada semana echamos la vista y los oídos atrás para recordar en La Máquina del Tiempo canciones que fueron número uno de la lista por estas fechas. Y empezamos el repaso retrospectivo viajando a 2022. El 12 de febrero del año pasado lograba el primer puesto de LOS40 la debutante Gayle con su inapelable abcdefu. Gayle fue una de las estrellas del festival CCME de 2022 y regresaría a lo más alto del chart en abril con este furibundo tema de despecho muy en la línea de éxitos actuales.

El 17 de febrero de 2018, es decir, hace cinco años, Luis Fonsi y Demi Lovato recuperaban la medalla de oro con Échame la culpa. Era su tercera semana no consecutiva en el liderato, ya que había despedido 2017 y empezado 2018 en la primera plaza. Hace diez años, en 2013, quienes mandaban en la lista en los últimos días de febrero eran Swedish House Mafia con Don’t you worry child, en colaboración con el cantante John Martin. El colectivo de DJs y productores está formado por tres pesos pesados de las cabinas: Axwell, Sebastian Ingrosso y Steve Angello.

De aquí al final de la sección vamos a hablar solo de grandes divas de la música. Don’t stop the music, de Rihanna, se encaramó a lo más alto el 16 de febrero de 2008, hace ahora quince años. Incluida en su tercer álbum, Good girl gone bad, es sin duda una de las joyas de su excelsa discografía. Lo mismo representa Jenny from the block en la carrera de Jennifer Lopez; este sencillo, en cuyo vídeo aparecía su pareja Ben Affleck, alcanzó el número uno el 15 de febrero de 2003, hace veinte años.

Diosa del pop bailable español, Mónica Naranjo reinó a finales de los noventa con su poderosa voz y sus letras empoderadas. Uno de sus mayores himnos, Desátame, ocupó el primer puesto de la lista la semana del 14 de febrero de 1998. Y concluimos el repaso con Whitney Houston, quien por desgracia nos dejó demasiado pronto. Su canción para la banda sonora de El guardaespaldas, I will always love you —versión de un tema country de Dolly Parton—, que ya había sido número uno en enero de 1993, volvió a lo alto el 13 de febrero, hace ya treinta años.