El inesperado adiós de Sergio Ramos a la Selección española de fútbol: “Ha llegado la hora”

La historia de Sergio Ramos con la Selección española de fútbol ha llegado a su fin. Una inesperada noticia que ha caído como un vaso de agua fría para todos los amantes de fútbol este jueves 23 de febrero.

La llegada de Luis de la Fuente como entrenador para sustituir a Luis Enrique había despertado el optimismo en el central del PSG que confiaba plenamente en volver a ser capitán de España. Era su última oportunidad, pero la esperanza ha quedado en nada tras recibir durante esta mañana una llamada de L. de la fuente comunicandole la decisión de prescindir de él.

Tras ello, el sevillano ha querido recurrir a redes para agradecerle a todos los españoles el apoyo que siempre le han brindado y lo ha hecho con unas emotivas palabras. "Ha llegado la hora, la hora de decir adiós a la Selección, nuestra querida y emocionante Roja", empezaba escribiendo. Ramos ha afirmado que se ha enterado esta misma mañana de la noticia cuando el actual Seleccionador le ha comunicado "que no cuenta" ni tampoco "va a contar conmigo independientemente del nivel que pueda mostrar o de cómo continúe mi carrera deportiva".

El actual central del PSG no ha podido evitar mostrar su tristeza, y es que, decir adiós a la selección es ponerle el punto y final a un recorrido que "esperaba que fuera más largo y que terminara con un buen sabor de boca".

Un final inmerecido

Tras haber representado más de 180 veces a la selección, Ramos ha confesado que cree que se merecía otro final y, por lo menos, con "una decisión personal" o porque su rendimiento no fuese el suficiente, pero "no por cuestión de edad u otras razones que, sin haberlas oído, he sentido".

"Ser joven o menos joen no es una virtud o un defecto, es solo una característica temporal que no necesariamente está relacionada con el rendimiento o la capacidad", escribía manifestando que él sigue mirando con la misma "admiración y envidia a Modric, a Messi, a Pepe...". Sergio Ramos ha reconocido que "el fútbol no siempre es justo y el fútbol nunca es solo fútbol".

Aún con el mal sabor de boca que le supone decir adiós a la que ha sido y siempre será la selección de su vida le produce trsiteza, pero también se siente profundamente orgulloso de todo lo vivido durante todos los años: "Me llevo recuerdos imborrables, todos los títulos que hemos peleado y celebrado todos juntos y el tremendo orgullo de ser el jugador español con más internacionalidades. Este escudo, esta camiseta y esta afición, todos vosotros, me habéis hecho feliz".

El apoyo de Pilar Rubio en estos momentos

Una publicación que en apenas dos horas ya sumaba más de dos millones de likes y un sinfín de mensajes de sus compañeros de profesión y de todos aquellos que durante muchos años lo han acompañado en sus caídas y han celebrado con él sus triunfos.

Sin embargo, si hay alguien que verdaderamente ha estado ahí en las buenas y en las malas, esa ha sido Pilar Rubio. Su mujer también ha querido dedicarle unas palabras que hoy más que nunca necesita escuchar: "Para mí no es Sergio Ramos; es mi pareja, mi marido, mi amigo y el padre de mis hijos. Es uno de los mejores jugadores que ha dado el fútbol español y un ejemplo de profesionalidad, pasión y entrega", escribía.

"Un final que no es el que te has ganado (y te sigues ganando), pero tu historia con la Selección queda para siempre. Imborrable para mí y para tantos. Gracias, mi amor. La victoria es tuya", escribía la colaboradora de El Hormiguero junto a una imagen del jugador de fútbol y seguidamente otra de toda su familia vestidos con la camiseta de La Roja y el número 15, número que siempre será del jugador.