Beach Boys: ‘Good vibrations’, la canción más feliz de la historia… y muchas cosas mas

La ciencia ha encontrado la canción que hace más feliz a la gente. Y no es otra que ‘Good vibrations’ de los Beach Boys. El tema de la banda californiana, reconocido mayoritariamente como uno de los mejores y más importantes trabajos de la era del rock, es mucho más que eso. Ya cuando se publicó, en 1966, rompió moldes. Su revolucionaria y compleja producción, hizo de ‘Buenas vibraciones” el single más caro grabado jamás. Aunque su argumento es tan simple como ‘chico recogiendo buenas vibraciones de una chica’, hay muchos aspectos insólitos que hacen de esta pieza algo único.

-Para componer Good vibrations, Brian Wilson se inspiró en algunas charlas con su madre. Según contó en la revista Rolling Stone: “Mi madre solía hablarme de las vibraciones. Realmente no entendía demasiado lo que eso significaba cuando era un chaval. Me daba miedo la palabra ‘vibraciones’ al pensar que esos sentimientos invisibles existían. Ella también me hablaba de perros que ladraban a algunas personas pero que no ladraban a otras. Y así fue como empezamos los dos a hablar de buenas vibraciones”.

-Brian Wilson trabajó en el tema obsesivamente. Era una época un tanto extraña en su vida en la que decidió quedarse en casa y escribir música mientras el resto de la banda salía de gira. Permanecía largos periodos en la cama y trabajaba en un arenero. Durante este periodo, muchos le consideraban un genio por sus canciones revolucionarias y por las técnicas de grabación que se le ocurrían.

Brian Wilson componiendo en Los Ángeles en una foto de 1964 / Getty Images/Michael Ochs Archive

-La elaboración de Good Vibrations no tuvo precedentes. En esos años, los singles pop se grababan en menos de dos horas. Wilson trabajó durante siete meses en el tema, entre Febrero y Septiembre de 1966. Y la grabó en fragmentos, en seis estudios diferentes de Los Ángeles. Experimentó a lo largo de 17 sesiones y durante 90 horas de estudio. El resultado quedó grabado en 70 horas de cintas en las que, al menos, tocaron 12 músicos. Las cintas grabadas se utilizaron en el corte final del tema. Fue la primera canción pop ensamblada con diferentes partes. Se desconoce cuáles fueron las grabaciones que terminaron en el disco. Era una idea totalmente revolucionaria en la creación de un disco.

-Fue una de las producciones más complejas emprendidas jamás y el single Good vibrations se convirtió en el más caro de la historia hasta ese momento. Decenas de miles de dólares. Dependiendo de las fuentes, su coste osciló entre 50.000 y 75.000 dólares. En comparación, el LP de los Beatles Please please me, costó unos 800 $.

The Beach Boys - Good Vibrations (Official Music Video)

-Después de meses trabajando aislado, Brian tuvo lista su pequeña sinfonía, que él llamaba “sinfonía de bolsillo”, y se la enseñó al resto de la banda. Así recordaba su reacción la primera vez que la escucharon. "Ellos explotaron. Dijeron ‘¡Maldita sea!, ¿cómo es posible que hayas hecho esto Brian?’. Yo respondí, ‘Algo se metió dentro de mí. Tenía que hacer algo’. Y añadieron, ‘Bueno ¡es fantástico!”. Y la cantaron realmente bien solo para demostrarme lo mucho que les había gustado. Ellos cantaron para mí”.

-Mike Love se encargó de los versos del estribillo. Los escribió mientras conducía hacia el estudio. Se inspiró en la música ya compuesta por Wilson, “era tan única y tan psicodélica” que quería hacer algo que capturara este sentimiento tan acorde con el ‘flower power’ de la época. En una entrevista con Songfacts reveló: “Lo único en lo que pensé es en algo tan habitual como una relación chico/chica. Así que se me ocurrió esa parte del estribillo (I'm pickin' up good vibrations/ She's giving me excitations (oom bop bop)). No existía hasta que a mí se me ocurrió (‘estoy recogiendo buenas vibraciones/ ella está dándome excitaciones’). ‘Excitaciones’, puede que exista o puede que no. No obstante, rima realmente bien con ‘vibraciones’. Era ese tipo de poema ‘flower power’ que encajaba con la época y complementaba el asombroso y único sonido que el primo Brian creó”.

Good vibrations se convirtió en el single más caro de la historia hasta ese momento

-Good vibrations parece describir un viaje de ácido realmente bueno. Aunque a Wilson se le acusó de producirla bajo los efectos del LSD, no fue así. “Hice Good vibrations bajo la influencia de la marihuana, no del LSD. Consumí drogas para hacerla. Había aprendido cómo funcionar bajo la droga y eso mejoraba mi cerebro... me centraba”.

-Brian Wilson describió Good vibrations como “el resumen de mi visión musical. Una convergencia armónica de imaginación y talento, de producción y creación, de composición y espiritualidad”.

-Capitol Records, según Brian, no quiso publicarla como single porque pensaban que era demasiado larga, 3:35. También les preocupaba que su letra contuviera matices psicodélicos. Les suplicó que lo hicieran y se convirtió en el último nº1 compuesto por él.

Los Peach Boys en un retrato que les sacaron en 1966 / Getty Images/RB

-Brian Wilson fue el único compositor que apareció en los créditos del single hasta 1994, cuando la resolución de una demanda interpuesta por Mike Love, le reconoció su contribución a la letra y otras 34 canciones de los Beach Boys.

-Un estudio científico publicado en Febrero de 2023, señala que Good vibrations es "la canción más feliz de todos los tiempos". Dr Michael Bonshor, profesor de psicología musical en la Universidad de Sheffiel, ha creado una simple fórmula para determinar lo "feliz" que es una canción. Y el tema de los Beach Boys tiene los ingredientes necesarios, entre otros, estar escrita a 137 ‘beats’ por minuto, una breve introducción o un tono brillante.