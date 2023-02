Daft Punk anuncia la reedición de 'Random Access Memories'

El próximo 12 de mayo se publica la edición especial extendida del último álbum en la carrera de Daft Punk, Random Access Memories 10th Anniversary Edition. En esta nueva edición ampliada, Daft Punk desvela parte del íntimo proceso creativo del álbum con 35 minutos de música inédita en 9 canciones junto con el álbum original, que estará disponible en varios formatos: Triple vinilo gatefold con póster y libreto Deluxe, 2CD con libreto Deluxe y Digital, todos ellos incluyendo el álbum original por primera vez en Atmos.

2023 marca el 10º aniversario del álbum más aclamado y de mayor alcance de la banda, ganador de 5 premios Grammy y con éxitos mundiales masivos como Get Lucky (con más de 1000 millones de streams) o Instant Crush (con más de 800 mil streams).

Este álbum marcó un nuevo enfoque creativo para Daft Punk, grabado a lo largo de varios años con equipos analógicos en lugar de digitales, y por primera vez con colaboraciones con grandes referentes como Pharrell Williams, Nile Rodgers, Giorgio Moroder, Todd Edwards o Paul Williams.

Daft Punk - Random Access Memories (10th Anniversary Edition) Announcement

Separación en 2021

Daft Punk, el dúo francés formado por Thomas Bangalter y Guy-Manuel de Homem-Christo, uno de los grupos más influyentes y populares de las últimas décadas y responsable de algunas de las canciones dance y pop más populares de la historia, puso fin oficialmente a su carrera el 22 de febrero de 2021 a través de un vídeo titulado Epilogue, un clip de ocho minutos que presentaba al dúo, ya que durante muchos años ocultaron su imagen detrás de unos trajes de robot, caminando por el desierto, vistiendo sus cascos espaciales y chaquetas de cuero. Tras unos momentos, uno de los miembros miraba al otro, se quitaba la chaqueta y mostraba un contador de un explosivo. El primer miembro se alejaba rápidamente y después explotaba.

Daft Punk - Epilogue

Bangalter y de Homem-Christo se conocieron a mediados de los 80 en una escuela de París cuando eran adolescentes y poco después empezaron a trabajar juntos en la música. Formaron una banda de rock llamada Darlin', inspirada en la canción del mismo nombre de los Beach Boys.

Ya como Daft Punk, el dúo publicó su primer sencillo, The New Wave, en 1994. Al año siguiente, publicaron Da Funk, que se convirtió en un sencillo de éxito europeo. Y ya en 1996, publicaron Homework, el que fue su álbum debut.

El grupo de electrónica lanzó su segundo álbum, Discovery, en 2001, acompañado por el sencillo One More Time. A este le siguió Human After All y posteriormente, en 2010, produjeron la banda sonora de la película de ciencia ficción Tron: Legacy.

El dúo Daft Punk durante uno de sus conciertos. / Marco Piraccini/Archivio Marco Piraccini/Mondadori via Getty Images

Thomas Bangalter, publica nueva canción en solitario

Recientemente, una mitad del dúo, Thomas Bangalter, anunció Mythologies, un álbum orquestal en solitario que será su primer trabajo fuera de los Robots Supremos y del que acaba de presentar el primer adelanto, L'Accouchement.

Thomas Bangalter (Daft Punk) : Mythologies - X. L'Accouchement

En formato disco, en vinilo triple y en plataformas digitales, Mythologies estará disponible a partir del 7 de abril.