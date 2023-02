Cristina Pedroche revela el sexo de su bebé en una preciosa carta: “Es un amor que no puedo explicar”

Cristina Pedroche está viviendo un momento muy bonito personal. La presentadora está embarazada de su primer bebé. Su pareja, el chef Dabiz Muñoz, y ella anunciaron el pasado mes de enero que estaban esperando su primer bebé. Una noticia que algunos medios desvelaron días antes de que la presentadora lo anunciara en la puerta del Sol.

Ahora, dos meses después, Cristina Pedroche ha querido compartir con sus seguidores y seguidorás cómo está viviendo esta nueva etapa de su vida. A través de una carta, la de Vallecas ha abierto su corazón:

"No sé cómo te puedo querer ya tanto sin haberte tenido entre mis brazos. Es un amor que no puedo explicar. Yo siempre intento razonarlo todo y buscar palabras a mis sentimientos pero contigo es algo que se me escapa de las manos, imposible de definir".

El rostro de Antena 3 continúa explicando que le da miedo que su peque salga al mundo porque quiere protegerle y cuidarle: " Pero como eso no es posible te prometo que voy a ser la mejor madre del mundo, te lo voy a dar todo. Me voy a esforzar al máximo para darte la mejor educación, te daré todas las herramientas y opciones para que puedas elegir tu propio camino cuando seas mayor".

Pedroche ha asegurado que es capaz de aprender a cocinar si Dabid le enseña: "Por ti estoy dispuesta a que tu padre me enseñe"

Pedroche desvela el sexo de su bebé

Tenemos que ir al final de la carta para ver cómo se dirige la presentadora a su peque: "Estamos a mitad de camino, y lo estamos haciendo muy bien. Tú y yo, juntas. Te quiero hija".

Con estas palabras, Cristina Pedroche ha desvelado que está esperando una niña. lo ha hecho de forma natural y sin darle mayor importancia. Nada de sex reveal ni circos. Una simple carta.