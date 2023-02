Ainhoa Cantalapiedra se sincera sobre los momentos más duros de su infancia: sufrió bullying y abuso sexual

Ainhoa Cantalapiedra fue la ganadora de la segunda edición de Operación Triunfo. La cantante lleva nueve años sin sacar disco, aunque hace poco la vimos en televisión con su participación en Supervivientes 2022. Ahora, la cantautora acaba de publicar su último single, Arrastrando un cadáver. Durante una entrevista sobre él en el diario 20 Minutos, Ainhoa ha compartido algunos de los momentos más dolorosos de su vida.

Actualmente, Ainhoa Cantalapiedra se considera una mujer muy fuerte y segura, pero no ha sido un camino fácil para ella. La cantautora lleva dos años escribiendo un libro en el que cuenta sus experiencias más duras y se sincera sobre el sufrimiento por el que ha pasado durante toda su vida. Ha sido en este momento de la entrevista cuando ha confesado los complicados procesos que vivió durante su infancia. "Fui víctima de bullying, me violaron cuando era pequeña. Son experiencias muy dolorosas que me han ayudado a construir mi fortaleza actual".

A pesar de la dureza de sus palabras, la cantante se ha mostrado positiva y ha reconocido que ha dejado atrás el victimismo. "Soy humana, reconozco el dolor, lo proceso, lo vivo, pero no me arrastro por él". Aunque son cosas muy difíciles de contar, Ainhoa ha afirmado que su intención es que esas historias sean útiles y con ellas pueda ayudar a mucha gente.

La música y su papel sanador

Ser víctima de bullying y de una violación son hechos muy traumáticos, difíciles de gestionar y superar. Ainhoa Cantalapiedra ha hablado también sobre cómo la música le ha servido de terapia desde que era muy pequeña. Además de su profesión, la música ha sido su refugio y una gran ayuda para curar sus heridas.

Eso sí, la cantante también ha hablado sobre la importancia de recurrir a un psicólogo. "No hay que tener complejos: igual que preparamos nuestro cuerpo en el gimnasio, hay que ir a la consulta de un psicólogo. Debemos cuidar nuestra cabeza y el alma".

Los "cadáveres" amorosos de Ainhoa Cantalapiedra

Arrastrando un cadáver, el último single de Ainhoa Cantalapiedra, también llega con un duro mensaje. Y es que la artista ha comparado sus fracasos amorosos con cadáveres. La canción habla sobre una relación que tuvo la cantante y que decidió abandonar porque el amor había muerto. Pero no parece ser el único "cadáver" que como dice su canción arrastra la ganadora de OT. "Podría decirse que tengo un cementerio de muertos que me ha dado mucha vida", ha confesado la cantante.

Sabes que un día decidí, salir corriendo a otro lugar, yo estaba huyendo.



Tú no querías entender que ya no había más que hacer, ya no había “nuestro”.



📹 https://t.co/1KHheZCDAx#ArrastrandoUnCadáver pic.twitter.com/QuSXwoiQuN — Ainhoa Cantalapiedra (@AinhoaOficial) February 7, 2023

Ainhoa Cantalapiedra se mantiene positiva también en este aspecto. "De lo malo hay que extraer siempre algo positivo", ha afirmado la exconcursante de Supervivientes 2022.