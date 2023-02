Selena Gomez abandona TikTok en mitad del drama con Kylie Jenner y Hailey Bieber: “Soy mayor para esto”

Selena Gomez es una de las personas más seguidas del mundo en redes sociales. La estella estadounidense suma millones de seguidores y seguidoras en sus cuentas. ¡Y no nos extraña! Ser una de las celebs más famosas del mundo tiene sus consecuencias. Pero estar en redes puede generar cierto estrés y ansiedad, sobre todo cuando todo el mundo comenta lo que haces. De este modo, Selena Gomez, cansada del circo mediático de las redes, ha decidido abandonar TikTok.

Esta semana, Selena Gomez protagonizaba un directo desde TikTok donde hablaba sobre el accidente que había sufrido haciéndose las cejas. ¿El resultado? Que se le habían quedado más laminadas de lo normal.

Ese mismo día, por casualidad (guiño, guiño), Kylie Jenner compartía en su cuenta de Instagram una foto de sus cejas laminadas. Pero no bastó con eso. La joven del clan Kardashian escribió lo siguiente junto a la imagen: "¿Esto fue un accidente?". Pero no fue lo único que publicó ese día sobre sus cejas. La empresaria también compartió una foto junto a Hailey Bieber donde aparecen mostrando sus cejas de cerca.

Como era de esperar, los seguidores y seguidoras de Selena Gomez se tomaron esto como un ataque hacia la cantante de Calm Down.

Kylie responde

Tras ver la que se había liado, Kylie Jenner acudió a redes sociales para asegurar que no había visto nada de la cantante y que no era ningún insulto hacia ella: "Esto se está liando. ¡Esto no es un insulto hacia Selena y no vi sus publicaciones sobre sus cejas! Estás creando algo de la nada. Es una tontería!".

Para quitar hierro al asunto, la propia Selena Gomez respondió a las palabras de Kylie: "Estoy de acuerdo con Kylie, todo esto es innecesario. ¡Soy fan de Kylie!"

El vídeo de Hailey Bieber riéndose de Taylor Swift

Pero este no era el único frente abierto que tenía Sel esta semana. La cantante salió a la defensa de su mejor amiga Taylor Swift en un vídeo de TikTok en el que Hailey Bieber aparece haciendo un gesto de asco cuando mencionan el nombre de la cantante en unos premios.

"Lo siento, pero mi mejor amiga es y será una de las mejores de la industria", escribió la actriz de Solo asesinatos en el edificio en el post.

Y Selena abandonó TikTok

Tras comentar este vídeo, los usuarios han vuelto a sacar la supuesta rivalidad entre Selena Gomez y Hailey Bieber (la ex y la actual novia de Justin Bieber). Parece ser que este ha sido el detonante para la cantante de Baila conmigo, quien ha decidido retirarse de TikTok, ya que se siente "mayor" para esto.

“Estoy muy feliz, me siento bendecida, tengo los mejores amigos, los mejores fans en todo el mundo, y simplemente no podría estar más feliz. Estoy bien Me encanta mi forma de ser. No me importa, soy mayor, no lo soy, no me importa. Amo quien soy. Y sí, me tomaré un tiempo de las redes sociales, porque esto es un poco tonto. Y tengo 30, soy demasiado mayor para esto, así que. ¡Pero los quiero mucho, chicos! Y los veré más temprano que tarde, yo solo... solo voy a tomarme un descanso de todo", ha escrito la actriz.