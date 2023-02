Sebastián Yatra presenta ‘Una noche sin pensar’ en los Premio Lo Nuestro y recibe críticas por su estilismo

Sebastián Yatra fue uno de los grandes protagonistas de los Premio Lo Nuestro porque, además de ser uno de los presentadores de la gala, partía como uno de los grandes favoritos con 10 nominaciones.

Finalmente, acabó la noche con cuatro premios: Artista Pop Masculino Del Año, Canción Del Año Pop (por Tacones rojos), Canción Del Año Pop/Balada (esta junto a Pablo Alborán) y Álbum Del Año Pop (por Dharma).

"Nunca en mi vida podré ver algo así como normal. Le agradezco a la vida por cada oportunidad de pararme en la tarima, de escribir una canción, sea solo o con gente que admiro, con cualquier persona que tiene una historia para contar", empezó uno de sus discursos de agradecimiento.

"Este álbum se lo dedico a todos los artistas nominados y a todos los artistas que me he encontrado aquí esta noche que están por primera vez en Premio Lo Nuestro porque es el primer premio que me dio la oportunidad y ustedes son los que nos van a estar representando en el futuro, ya lo están haciendo. A muchos de ustedes los admiro un montón, los sigo, los uso como referentes para hacer música y gracias porque son una inspiración", terminaba refiriéndose a las nuevas generaciones de artistas que lo están petando.

Antes de todo eso, llegó a la alfombra roja vestido con un esmoquin diseñado por Marco de Vincenzo director creativo de Etro en color negro y solapas decoradas. Y debajo una camisa vaporosa en color morado y con lazo al cuello.

Un estilismo que enamoró a Manolo Caro, director de la serie que nos permitió ver a Yatra en Netflix, pero que espantó a muchos otros que dejaron sus críticas en el muro de Premio Lo Nuestro.

Lo vistió el enemigo... 🤦🏼♀️

Quien lo viste 😢, es talentoso pero con los looks terrible

Su abuelito le presto el traje 🤦🏻♀️🤦🏻♀️

Lindo pero el estilo no le queda pero para nada, no sé quién los asesora para q se vistan de tal manera... Confundieron los premios con fiesta de disfraces 😂

Quien lo viste 👎👎

Quien lo viste🤯👎 esta despedido 😠

Se equivocó era una fiesta de premiación no de disfraces 😂😂😂

También había quienes defendían que era puro estilo. El caso es que había muchos más pendientes de con quién se iba a encontrar en la alfombra, porque también asistía Tini, su ex. La argentina que acaba de lanzar un tema en el que habla de un desamor y una tercera, la de España. Muchos creen que se refiere a Yatra y Aitana y había cierto morbo en verles juntos.

En directo

Más allá de salseos varios, otro de los momentazos de la noche para él fue el inicio de la gala en el que se subió al escenario para presentar, por primera vez en directo, su nuevo single, Una noche sin pensar.

UNA NOCHE SIN PENSAR ES OTRO MUNDO 🤯🤯 QUE LUJO DE PRESENTACIÓN POR DIOS. YO NO PUEDO AMAR MAS ESTE TEMAZOO. LA ROMPISTE BRUTAL 🔥🔥🌊♥️ @SebastianYatra pic.twitter.com/FpvqNvjQcw — Yesy UNSP 🌊🌙💘☸️ (@nyesy02) February 24, 2023

Sin duda, una noche redonda en la que solo faltó Aitana a su lado para que a la gente le volara la cabeza del todo con él.