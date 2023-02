Letra de ‘TQG’ de Karol G y Shakira: Analizamos todos los mensajes a los ex de la canción

Una vez escuchada TQG (Te quedó grande), la primera colaboración de Karol G y Shakira, resulta inevitable pensar que la canción está repleta de mensajes de ambas artistas a sus respectivos ex. Conociendo la situación personal de ambas intérpretes y cómo a través de su música han reflejado su situación personal en los últimos años, no resulta descabellado poder decir esa frase tan sonora en el cine: Basada en hechos reales.

Cuando la presentadora del programa matutino de Telemundo, Andrea Meza, tuvo acceso al tema y desveló parte de la letra que cantaban ambas solistas ya pudimos hacernos una idea de por dónde iban a ir los tiros (nunca mejor dicho) en este tema que ahora ya podemos analizar al completo.

Y no es solo un hit con mensaje para ellos sino que también cuenta con algunas indirectas hacia ellas, las nuevas parejas de sus respectivos ex a quienes les cuentan algunos secretos (in)confesables para que sepan quiénes son ellos.

No hacen falta nombres para saber qué significa la primera estrofa de Karol G: "La que te dijo que un vacío se llena con otra persona te miente". Y esa mentira va a tener como castigo algo que ella no sabía: "lo que ella no sabe es que tú todavía me estás viendo toda' la' historia'".

El estribillo deja claro lo que piensan tanto la de Medellín como la de Barranquilla sobre los años que pasaron junto a sus ex parejas: "Si sabes que yo errores no repito. Dile a tu nueva bebé, que por hombres no compito, que deje de estar tirando, que al menos yo te tenía bonito".

El turno para la estrofa de Shakira no es menos esclarecedor de la situación personal de la colombiana. Podemos escuchar en su letra "Verte con la nueva me dolió, pero ya estoy puesta pa lo mío, lo que vivimos se me olvidó y eso es lo que te tiene ofendido. Y hasta la vida me mejoró, por acá ya no eres bienvenido".

Shakira también deja algún mensaje para la nueva pareja de su ex: "y lo que tu novia me tiró, eso no da ni rabia yo me río". Un guante que recoge Karol G para ponerle la guinda al tema y explicar lo que ahora están haciendo ambas intérpretes y que conecta con la BZRP Music Sessions #53: "No tengo tiempo para lo que no aporte, ya cambié mi norte, haciendo dinero como deporte, llenando la cuenta, los shows, el parking, el pasaporte, estoy más dura dicen los reportes". Las mujeres no lloran, las mujeres facturan.

Para cerrar la canción, las dos solistas dejan claro que no hay vuelta atrás: "Ahora tú quieres volver, se te nota (mmm sí), espérame ahí que yo soy idiota, se te olvidó que estoy en otra, que te quedó grande la bichota (...) Tú buscando por fuera la comida y yo diciendo que era monotonía, y ahora quieres volver ya lo suponía, dándole like a la foto mía, te ves feliz con tu nueva vida, pero si ella supiera que me buscas todavía",.

TQM pero TQG (Te quiero mucho pero te quedó grande). Esta es la letra completa de TQG de Karol G y Shakira.

La que te dijo que un vacío

se llena con otra persona te miente

es como tapar una herida con maquillaje

no se ve pero se siente

te fuiste diciendo que me superaste

que conseguiste nueva novia

lo que ella no sabe es que tú

todavía me estás viendo toda' la' historia'

Bebé ¿qué fue?

No pues que muy tragaito (tragaito)

¿Qué haces buscando melao?

si sabes que yo errores no repito

dile a tu nueva bebé

que por hombres no compito

que deje de estar tirando

que al menos yo te tenía bonito

Verte con la nueva me dolió

Pero ya estoy puesta pa lo mío

Lo que vivimos se me olvidó

y eso es lo que te tiene ofendido

Y hasta la vida me mejoró

Por acá ya no eres bienvenido

y lo que tu novia me tiró

Eso no da ni rabia yo me río (yo me río)

No tengo tiempo para lo que no aporte

ya cambié mi norte

haciendo dinero como deporte

llenando la cuenta, los shows

el parking, el pasaporte

estoy más dura dicen los reportes

Ahora tú quieres volver

se te nota (mmm sí)

Espérame ahí que yo soy idiota

Se te olvidó que estoy en otra

que te quedó grande la bichota

Bebé ¿qué fue?

No pues que muy tragaito (tragaito)

¿Qué haces buscando melao?

si sabes que yo errores no repito

dile a tu nueva bebé

que por hombres no compito

que deje de estar tirando

que al menos yo te tenía bonito

(Shakira, Shakira)

Tú te fuiste y yo me puse Triple M

Más buena, más dura, más level

Volver cotigo never

tú eres la mala suerte

porque ahora las bendiciones me llueven

Y quieres volver ya lo suponía

Dándole like a la foto mía

Tú buscando por fuera la comida

Y yo diciendo que era monotonía

Y ahora quieres volver ya lo suponía

Dándole like a la foto mía

Te ves feliz con tu nueva vida

pero si ella supiera que me buscas todavía

Bebé ¿qué fue?

No pues que muy tragaito (tragaito)

¿Qué haces buscando melao?

si sabes que yo errores no repito

dile a tu nueva bebé

que por hombres no compito

que deje de estar tirando

que al menos yo te tenía bonito

(Ovy on the drums)

Mi amor es que usted se alejó mucho

y yo de lejos no veo bebé

TQM pero TQG

Fuck you

Barranquilla, Medallo