Maikel Delacalle trae el trap a su nuevo tema ‘Con Dios Delante’ para reclamar lo que es suyo

Para Maikel Delacalle y sus fans, la música es una herramiente indispensable en sus vidas. A través de ella, uno expresa todo lo que se cuece en su interior y otros disfrutan de lo que su artista favorito tiene que contarles.

Pues bien. El artista canario ha vuelto a hacerlo. Maikel presenta Con Dios Delante, una canción de lo más personal y especial en la que predominan los sonidos más puros del trap. Todos y cada uno de los versos llegan cargados de sinceridad y confianza en uno mismo.

El canario reclama lo que es suyo y deja claro que está aquí para seguir haciendo lo que más le apasiona: música. Un hecho que sus seguidores han celebrado.

El tema llega con un videoclip en el que el artista interpreta el tema a cámara desde un sillón y rodeado de candelabros. Siempre con una postura cómoda para demostrar que es capaz de enfrentarse a cualquier reto sin miedo.

"Familia de corazón hoy es un día muy importante , no es un lanzamiento cualquiera, no por el tema en si ( que es un palo ya lo verán )si no porque me vuelvo a sentir con el control absoluto y ahora si se que puedo cumplir con ustedes regalándoles los que más nos gusta… mucha música", dice el artista en su cuenta de Instagram.

Con Dios Delante es un adelanto de Códigos, el próximo álbum de estudio de Maikel Delacalle, que será el más personal de su carrera. Llegará de la mano de Virgin Music Spain.

Y tú, ¿has escuchado Con Dios Delante? ¿Qué te ha parecido?