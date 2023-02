Bertín Osborne matiza sus palabras tras el dolor causado a Fabiola Martínez: “Lo he hecho como el culo”

Bertín Osborne ha querido aclarar, a través de Instagram, las palabras que compartió hace una semana en el programa Déjate Querer: "Yo nunca he estado enamorado", una frase que dolió especialmente a su exmujer Fabiola Martínez.

Ayer viernes en Y ahora Sonsoles, la venezolana aseguró que las declaraciones que dio el cantante habían hecho mella en ella, y no para bien. "Que lo diga teniendo dos hijos me duele mucho", expresó algo confundida y visiblemente afectada, sin entender muy bien por qué dijo aquello, ni el momento que está atravesando Bertín.

"Yo sí lo he querido con locura", afirmó ella contundente. Y del mismo modo, añadió que no iba a permitir esta situación ni a su costa ni a la de sus hijos.

Es por ello que Osborne se ha tomado el tiempo para grabar un vídeo desde el sofá de su casa para desarrollar mejor lo que quiso decir, ya que le ha "horrorizado" y le ha afectado muchísimo: "Yo llevo desde pequeño intentado averiguar qué es estar enamorado. Los sentimientos no se pueden medir. Lo que para mí es estar enamorado de alguien, convencionalmente hablando, a lo mejor para ti, que estás viendo esto, no", comienza su discurso.

"Todo esto es muy relativo y eso es lo que quise explicar. Yo me he casado dos veces en mi vida y me he casado porque he querido casarme. La primera era un niño chico, pero la segunda era un tío adulto", destaca.

Continúa expresando que "me he casado con Fabiola porque, no es que estuviera enamorado de ella, es que estaba fundido. O sea, yo no podía vivir, plantearme mi vida sin ella. Y no me equivoqué. Después de estos 18 años me ha demostrado que ha sido la mejor pareja, mujer, madre... Una persona íntegra a la que adoro. "No es que sea importante en mi vida. Es fundamenlta y lo sigue siendo".

De esta manera, el andaluz ha querido zanjar el asunto para no quedarse con una sensación amarga al hablar de una emoción tan profunda como el amor, algo que sí ha sentido por Fabiola, y que sigue sintiendo actualmente desde la amistad y los hijos que han criado en común.