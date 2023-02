Verónica Sánchez, invitada de honor a ‘Me sale a cuenta’ de Fran Perea y Rayden: ¡Mira el vídeo!

Fran Perea ha abierto la sexta puerta de su Uno más uno son veinte, el disco con el que revisita diez canciones del inicios de su trayectoria, con motivo del vigésimo aniversario de Los Serrano. Esta semana le ha tocado el turno a Me sale a cuenta, tema incluido en el proyecto de 2005 Punto y aparte, cuyo videoclip ha contado con un colaborador muy especial y una invitada de honor.

Rayden ha sido el artista que se ha sumado a esta canción para convertirse en la mano derecha y cómplice perfecto del malagueño. En este vídeo oficial, los dos son un par de gánsters en una especie de salón del viejo oeste. Allí, tendrán como testigo de excepción a Verónica Sánchez, la actriz que da vida a Eva en Los Serrano, protagonizando uno de los reencuentros más esperados por seguidores de la serie.

De este modo, Me sale a cuenta ha sido rescatada con un nuevo estilo más acorde a Rayden, seña de identidad del hilo conductor de este proyecto recopilatorio, que han sido reversionados en torno al sonido del grupo o artista colaborador.

En cuanto al rodaje, el madrileño ha señalado que "grabar con Fran ha sido un regalo". "De niño, yo lloré cuando lo dejaban Marcos y Eva en la serie Los Serrano y en el vídeo me enfado cuando mi amigo (Fran) me abandona por la camarera, que no es otra que Verónica. Me ha encantado”, ha recordado los momentos que ha vivido junto a la ficción. Poder disfrutar de una persona tan llana como Fran y juntarnos para hacer música ha sido un placer. Creo que la música debería ser eso", destaca.

Por su parte, Fran ha confesado que "Me sale a cuenta es un tema que compuse por la coña de lo mal que se me daban las matemáticas, y me dije: '¿y si las aplicamos a una relación?' Y tampoco me salen las cuentas…". Con Rayden, reconoce que es "una canción que le va muy bien y que crece muchísimo".

Gira Uno más Uno son 20

A finales de enero, Fran Perea anunció la primera de un conjunto de fechas que formarían parte de su gira Uno má uno son 20. En las últimas semanas, el artista ha conseguido colgar el cartel de sold out en las dos citas que tendrán lugar en Madrid, pero aún quedan entradas para otras ciudades, como Valladolid, Barcelona, Málaga o Toledo.