Por primera vez, Santi Millán se pronuncia sobre la filtración de su vídeo sexual

Durante varias semanas, Santi Millán se volvió el personaje del momento y no precisamente por sus apariciones públicas en televisión, sino por haberse filtrado un vídeo sexual en el que tenía relaciones con una mujer. El presentador de Got Talent se convirtió en trending topic de una polémica que él no había buscado y prefirió guardar silencio en esos momentos: "La noticia aquí es que se ha cometido un delito", decía en una de sus pocas declaraciones.

Casi un año después, Santi Millan ha aparecido en el programa Colapse, de la televisión autonómica catalana, y ha hablado por primera vez sobre cómo vivió esos momentos: "Viví todo aquello con mucha angustia, piensa que me enviaron un mensaje en el que me decían que les llamara. Pensé en qué habría pasado... Y, ostras, había un pollo importante", decía.

El televisivo ha querido hacer referencia a la magnitud de los problemas hoy en día: "Todo se hace muy grande enseguida, aunque todo ocurre muy rápidamente también. Pero en ese paréntesis tuve que comerme un buen follón", apuntaba.

Ahora que el tiempo ha hecho su función, ha aprovechado para quitarle hierro al asunto sobre la filtración del vídeo: "Yo ya había salido desnudo, ya me lo habían visto todo. Me habían visto haciendo el acto en la ficción, pero no es lo mismo. En la ficción lo hacía bastante mejor, pero la realidad es más decepcionante. El hecho de que sea de verdad genera mucho morbo y al final se convierte en meme", añadía asegurando que ahora es capaz de ver el lado positivo de la caótica situación: "La mayoría de la gente se pasaba el vídeo para reírse y eso es saludable. El problema es la gente que entra en debates, porque todo es mucho más sencillo que esto".

El papel de la justicia y de su mujer, Rosa Olucha

En esos momentos en el que todo el mundo juzgó su matrimonio, su mujer Rosa Olucha salió en su defensa y ahora Santi le ha querido mandar un mensaje: "Fue muy elegante y tuvo mucha clase. Dio una lección a todo el mundo y cortó el rollo".

Por último, el presentador que ya dijo en aquellos momentos que pondría todo este caso en manos de la justicia ha querido hablar sobre cómo va el proceso: "Sigue su curso, ya sabemos que estas cosas llevan su tiempo, pero lo único bueno que sí puedo decir es que se consiguió identificar a los culpables".