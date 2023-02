Emma García interrumpe a Jacobo Ostos tras reconocer su agresión a Miguel Frigenti: “Lo hago por ti”

Fin de semana sí y fin de semana también, Fiesta, el programa de Telecinco presentado por Emma García nos deja varias hazañas que desde luego dan mucho de qué hablar. Este sábado, la presentadora contaba en directo que Miguel Frigenti había sido agredido mientras estaba en una discoteca y para reafirmar esta información, Emma contaba con varios testigos.

Tras soltar el bombazo, el aludido, Jacobo Ostos, llamó por teléfono al magacín y, además de reconocer esa noticia, quiso dar su versión de los hechos. Según puso en antecedentes, todo venía de hace un año cuando el colaborador de Telecinco tuvo comentarios muy feos hacia Jaime Ostos justo el día en el que falleció: "“El 8 de enero de 2022 fallece mi padre en Colombia. Pocas horas después tengo que soportar que esta persona (Miguel Frigenti) hable pestes de mi padre recién fallecido, mientras yo le lloraba el duelo en mi cama. Lo hizo sin mostrar respeto alguno”, empezaba relatando tras pedir a los presentes en plató que no le interrumpieran.

Una vez contextualizada la situación, Jacobo explicaba que ayer se cruzaron en la misma discoteca: "Tuvo la suerte de estar cerca de donde yo estaba. Digo que tuvo suerte porque a esta persona había que darle una bofetada correctora con la mano abierta para que le enseñaran el respeto que hay que tener por una persona fallecida", añadía mostrando su enfado.

Emma García frena la situación

Unas palabras que indigaron mucho a los tertulianos, incluida a la propia Emma García que, a pesar de que había pedido que no le irrumpiera, tuvo que hacerlo: "Jacobo, te tengo que interrumpir cuando dices una serie de cosas que ni te convienen a ti ni se pueden decir públicamente", decía mientras el replicaba que no se le cortase más. "Escucha, Jacobo. Lo hago por ti", reafirmaba de nuevo la periodista.

“Hace un año estabas en este programa en el momento más delicado de tu vida. Puedo tener empatía contigo y puedo entender cómo te puede doler a ti y a cualquiera que escuche ciertas cosas en un momento dado. Si te estoy interrumpiendo es por ti, Jacobo. No te metas en una historia. Piensa antes de hablar”, le recomendaba.

Finalmente, Jacobo Ostos quiso dar su versión de la historia justificando su agresión: "Me lo encontré en esta discoteca. Me miró con mirada sarcástica y pseudo amenazante, riéndose. Me tendió la mano y le dije: '¿Tú no sabes que a los muertos hay que tenerles respeto?'. Acto seguido, lo reconozco, me calenté y le di una bofeta con la mano abierta y se quedó sentado en el sofá (...) Se quedó en la discoteca trabajando, pero con la cara calentita".

Miguel Frigenti, que también ejerce de Dj en la noche madrileña, quiso concluir lo ocurrido: "Sé que esto es un circo y que esta persona me iba a denunciar, pero tendrá que demostrar todas las mentiras que está diciendo".