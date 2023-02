Muere Anthony Ciccone, hermano de Madonna, a los 66 años

La familia Ciccone está de luto. Anthony Ciccone, el mayor de lxs 7 hermanxs que tiene Madonna, fallecía durante el fin de semana a los 66 años de edad. Una dura noticia para el clan pese a que no tenía una buena relación con la Reina del Pop.

La noticia la confirmaba Joe Henry, el músico que está casado con Melanie Ciccone, otra de lxs hermanxs de la cantante de Michigan (Estados Unidos), a través de sus perfiles oficiales en las redes sociales con un precioso mensaje de despedida:

"Mi cuñado, Anthony Gerard Ciccone, salió de este plano terrenal anoche. Lo conozco desde que tenía 15 años, en la primavera de nuestras vidas en Michigan ya han pasado tantos años. Como nota aquí el hermano Dave Henry (quien tomó esta fotografía), Anthony era un personaje complejo; y Dios sabe: nos enredamos en momentos, como los verdaderos hermanos pueden hacerlo. Pero lo amaba, y lo entendía mejor de lo que a veces estaba dispuesto a dejar pasar. Pero los problemas se desvanecen; y la familia permanece, con las manos alcanzadas sobre la mesa. Adiós, hermano Anthony. Quiero pensar que el dios en el que tu bendita madre (y la mía) creyó te tiene allí, esperando para recibirte. Al menos por hoy, nadie me disuadirá de esta visión" aseguraba su cuñado.

Anthony Ciccone se alejó de la familia después de varias trágicas situaciones personales para él y que le llevaron a cortar la relación con su padre y también con su hermana. "Soy un cero en sus ojos, una vergüenza para ella, que vive en su propia burbuja. Si me congelara hasta la muerte mi familia probablemente no lo sabría o no le importaría. Mi padre sería muy feliz si muriera de hipotermia” llegó a explicar en una entrevista para un diario local de Michigan.

El mayor de los Ciccone vivió en la calle durante casi una década hasta que decidió aceptar la ayuda de su familia para intentar rehabilitarse de sus problemas con el alcohol y dejar de vivir en la calle.

De momento Madonna no ha publicado en ninguna de sus redes sociales ni en ningún medio de comunicación una respuesta a esta tragedia familiar que nadie esperaba después de empezar la rehabilitación y volver a contar con el apoyo de los suyos.