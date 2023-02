Bunbury desvela el motivo que le impide subirse a un escenario

Después de más de tres décadas de exitosa carrera, primero como líder de Héroes del Silencio y después en solitario, hace unos meses Enrique Bunbury se vio obligado a poner fin a su vida en los escenarios debido a unos problemas de salud que le impiden continuar actuando en directo.

Hace un año, el cantante zaragozano sorprendía a sus fans al anunciar que emprendía una gira de despedida tras 35 años de carrera. "Lo que normalmente era placer y deleite se ha convertido en fuente de inmenso dolor y sufrimiento", aseguraba Enrique Bunbury el pasado febrero, cuando anunció que abandonaría los escenarios en septiembre, tras concluir la gira de conciertos que tenía prevista en Estados Unidos y en España.

El desconcierto vino cuando anunció que la cancelaba, suponiendo una de las decisiones más dolorosas de su trayectoria profesional. "Desde el momento que salgo de mi casa y comienzan viajes y shows, un compendio de síntomas y dolores me acompañan desde la mañana hasta el momento de subirme a un escenario. He escuchado diferentes nombres y diagnósticos. La realidad es que mi garganta se cierra e irrita, y mis vías respiratorias dificultan el más leve ejercicio y la ejecución de mi trabajo", declaró el cantante.

Ahora, unos cuantos meses después y tras múltiples análisis y la visita a muchos especialistas, Bunbury ha descubierto que ha desarrollado una intolerancia a un químico presente en la mayoría de los efectos de humo que se utilizan en el escenario, llamado glycol.

Con motivo de su último lanzamiento musical, la canción Invulnerables, primer single adelanto de un disco que verá la luz el 26 de mayo, el músico, en una entrevista concedida a The Associated Press, ha contado que "al segundo concierto de la gira ya empecé a tener problemas claros. Los problemas eran principalmente por la noche, tenía una tos compulsiva que no me dejaba dormir y me destrozaba la garganta y tenía una sensación en los pulmones como de arena, de haber respirado polvo".

En estos meses sin conciertos y tras tantos años de gira, Bunbury ha revalorado el poder volver a subirse a un escenario. "Tenía el dolor de sentir que este alejamiento del público podía suponer cortar ese vínculo que existe de comunicación con las personas, porque un concierto no es un mero acto promocional", dijo. "Es un momento de comunicación con gente que ha vivido y ha sentido tus canciones", añade.

El nuevo single: Invulnerables

Invulnerables, que fue lanzado hace unos días, es un tema que "habla de la fortaleza que se adquiere en equipo, cuando formas un buen tándem con alguien", ha dicho Bunbury. "Aunque la canción se llame Invulnerables, de alguna forma habla de la vulnerabilidad del individuo solo y de lo que ganamos con otro, de todo lo que crecemos y de lo que podemos alcanzar".

El videoclip de la canción presenta a Bunbury acompañado de los músicos con los que grabó su álbum y a la vez la historia de una pareja.

Bunbury - Invulnerables (Videoclip Oficial)

"Es una pareja muy radical que vive la música de una forma muy extrema", dijo el músico, quien además publicará el 15 de marzo su segundo libro de poesía titulado MicroDosis y que está inspirado en su experiencia con el consumo de la psilocibina, una sustancia alucinógena que se obtiene de ciertos tipos de hongos propios de Sudamérica, México y Estados Unidos.