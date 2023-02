El día que Jamiroquai ofreció un concierto en un avión a 30.000 pies de altura

Un día como hoy hace 16 años, el 27 de febrero del 2007, el grupo británico Jamiroquai ofrecía un concierto a nada más y nada menos que a 30.000 pies de altura (9.000 metros).

Se trataba de una acción promocional con la que el cantante de Jamiroquai, Jay Kay, entró en el Libro Guinness, por ser el primer cantante en ofrecer un concierto a esa altura.

Para participar, únicamente había que contestar a una sencilla pregunta acerca del funcionamiento de unos aparatos de reproducción de música de la discográfica del artista y cruzar los dedos para convertirse en uno de los premiados.

Un grupo de 200 fans se subían a un avión privado, un Boeing 757 y, una vez se retiraron varias filas de asientos, fue reconvertido en un escenario para una actuación acústica. Los pasajeros se subieron a la aeronave en el aeropuerto de Munich, pero no conocían al destino al que se dirigían. Tras el despegue, Jay Kay apareció ante sus fans y cantó algunas de sus últimas canciones en pleno vuelo. Lo pasajeros solo podían moverse de cintura para arriba pues las normas eran que debían permanecer sentados durante el show.

Jamiroquai durante la actuación en el avión. / Getty Images

Durante algo más de media hora, el vocalista interpretó, en el aire y para una audiencia limitada, algunos de sus mayores éxitos como Radio, Feels Just Like It Should, High times, If I Like It, I Do It, Travelling Without Moving o Runaway.

Al terminar la actuación, los afortunados pasajeros fueron conducidos a un aeropuerto secreto en de Europa y desde allí fueron trasladados a una lujosa fiesta en un hotel en la que Jamiroquai volvió a interpretar algunos de sus mayores éxitos en directo, esta vez ya acompañado de su banda al completo. Temas como Space Cowboy, Little L o Deeper Underground sonaron en Atenas, Grecia.

Una promoción muy original y un sueño que a todo seguidor del grupo le hubiera gustado cumplir.

Vendedor ambulante en Barcelona

Un año antes a esta acción de altura, Jay Kay decidió pasearse por las Ramblas de Barcelona con un cartel de la portada de su disco entre las miradas indiferentes de los viandantes y las caras de sorpresa de quienes fueron capaces de reconocerle.

Se trataba también de una estrategia promocional del, en aquellos momentos, recién estrenado recopilatorio High times, que recogía 17 de los sencillos de mayor éxito en la carrera de Jamiroquai, así como los inéditos de Radio y Runaway.

Jamiroquai - Runaway (Video)

Jamiroquai llegó en la década de los 90. Formada en 1992 por su líder, Jay Kay, junto a Toby Smith, Stuart Zender, Nick Van Gelder y Wallis Buchanan. Con el tiempo, la banda ha sufrido numerosos cambios, tanto es así que con la excepción de Jason Kay ninguno de los integrantes originales permanece en el grupo en la actualidad. Emergency on Planet Earth, álbum debut del grupo, nace y se toca en todas partes, obteniendo su primer número uno en las listas de álbumes del Reino Unido. Desde su primer disco, Jamiroquai ha supuesto una actualización y puesta al día del funk en los años noventa del siglo XX.

La banda ha logrado vender más de cuarenta millones de álbumes en todo el mundo y ha ganado numerosos premios como el Grammy, Brit Award y MTV Video Music Award.