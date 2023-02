30 años con Laura Pausini: Esa adolescente que nunca quiso ser “ni cursi ni tonta”… ni famosa

"Llegarás al millón, al millón en España. Ya verás". Con ese sexto sentido que le caracterizaba Joaquín Luqui vaticinó el futuro de Laura Pausini en su primera visita a LOS40, cuando solo tenía 20 años y era "un poquito jovencita". Un acierto pleno. A los 30, entraba de nuevo en nuestros estudios y manifestaba su malestar: "Mira, adolescente no soy más... no quiero ser ni cursi ni tonta". Además, había "sufrido muchísimo" en su vida privada, sentía "rabia y deseo de venganza" y había perdido "un poco de su dulzura". Cuando cumplió los 40 - “prefiero decir 20 + 20” – se había enamorado de nuevo y había cumplido su gran sueño de ser madre. Al mismo tiempo: "desde que Paola ha nacido, esta melancolía se fue un poco".

Laura a los 20… "llegarás al millón"

En diciembre de 1994, Laura Pausini visitaba por primera vez los estudios de LOS40. Meses antes había lanzado su debut en español, el homónimo Laura Pausini, con temas tan emblemáticos como La soledad o Se fue. En aquel momento no hablaba español y llegó acompañada de traductora. Joaquín Luqui confesó ser su "fan nº1" y aseguró: "toda España te quiere, LOS40 te queremos". Laura era una chica encantadora, sonriente siempre, cariñosa y joven ... "20 años", decía ella. "Empecé con 18, un poquito jovencita" y triunfar tanto y tan joven... "es bellísimo, pero también es muy difícil de mantener".

El maestro de la radio musical, que había estado en Milán viendo a Pausini en directo, auguró entonces: “Laura Pausini no es solo canciones muy buenas y el disco, medio millón ya y llegarás al millón, al millón en España, ya verás… pero en directo, eres una artista completa, no solo el disco". “Muchísimas gracias", respondía la cantante. "El directo es una cosa que prefiero en absoluto, prefiero cantar en concierto para estar cerca de la gente y comunicarme con mis canciones”.

Laura Pausini con Joaquín Luqui / Foto de archivo

El 10 de octubre de 1995, Laura viajaba a Madrid para asistir a un acontecimiento único en la industria discográfica española: la venta de un millón de discos de una artista internacional con su primer álbum. Laura Pausini recibió ese día su primer Disco de Diamante en España y lo agradeció: "Para mí es una noche maravillosa porque es la primera vez que recibo un premio por la venta de un millón de discos. Mi primera vez de un millón está aquí en España. Quiero abrazar a toda la gente de España porque yo quiero estar aquí, cantar siempre con todo mi cariño", decía emocionada la artista. Laura Pausini (1994) se convirtió en el disco más vendido en la historia de España por un cantante internacional.

Fue un momento imborrable en la vida de Laura. En 2022 lo recordaba en su cuenta de Instagram: "Yo era una chica italiana de veinte años que acababa de empezar su carrera y que en ese poco tiempo ya había recibido muchísimo amor el amor que me dio y que todavía me da la energía para seguir dando lo mejor de mí. ¡Qué emocionante recordar ese logro tan importante!". Acompaña el texto de una imagen junto a su padre.

Laura a los 30: "Mira, adolescente no soy más"

Una década después de aquel brillantísimo e inigualable debut, Laura Pausini llegaba a los 30 años y volvía a sentarse en el estudio de LOS40 para presentar Escucha (2004), su quinto álbum en español. Lo primero que manifestó aquel octubre de 2004 es que se sentía “súper feliz” de de la edad que tenía: "no soy de esas que dicen que tener 30 se sienten fatal". Durante su charla con Frank Blanco explicó por qué: "Siempre me han identificado solo con adolescente, y eso un poco me ha molestado. Llegar a los 30 significa también en sentido biológico demostrar 'mira, adolescente no soy más'. No quiero ser ni cursi ni tonta y trataré de demostrar que no lo soy. 30 años es una edad en la que tienes el conocimiento, la capacidad de, a través de las experiencias, manejar las cosas de una manera nueva. Pero también tienes todavía la piel joven, una atracción bastante… ¿no?. Pienso, para mí es así".

Ella misma reconocía que en Escucha "había perdido un poco de mi dulzura" debido especialmente a que "durante los dos últimos años en mi vida privada he sufrido muchísimo" y había "rabia, deseo de venganza". Se refería a su ruptura sentimental, después de 10 años, de quien había sido además de su novio, su representante y productor, Alfredo Cerruti. A Laura se le "cayó el mundo encima" cuando descubrió que estaba con otra mujer y necesitó ayuda psicológica. Ante los micrófonos de LOS40, además de hacer balance de su carrera – "me siento afortunada sabiendo que hasta hoy he vendido 24 millones de discos – confesaba que: "finalmente, me he enamorado otra vez… espero algún día tener una familia, tener un hijo. Ahora mi vida personal tiene una prioridad más grande".

Laura Pausini con Frank Blanco / Foto de archivo

Cuando echa la vista atrás, Pausini siente que en 2004 era "tímida, un poco tonta, no me daba cuenta de todo lo que me rodeaba. Ese año descubrí todo un torbellino de cosas sobre el amor, el trabajo, la amistad... todo me hizo mucho daño interior, emocional. Eso significa que seguramente lo he hecho mucho mejor de lo que yo ni soñaba. También con ese quinto álbum en español, recibió sus primeros gramófonos: Grammy a Mejor Álbum Pop Latino y Latin Grammy a Mejor Álbum Pop Vocal Femenino.

Laura a los “20 + 20: "esta melancolía un poco se fue"

En febrero de 2014, cuando estaba a punto de cumplir 40 años - “prefiero decir 20 + 20” - la estrella italiana presentó en los estudios centrales de la Cadena SER, el disco con el que celebraba sus dos décadas de carrera, el recopilatorio 20 - Grandes Éxitos. Celebraba también que su sueño de ser madre se había cumplido justo un año antes. En Febrero de 2013 había nacido su hija Paola, futo de su relación con Paolo Carta. A lo largo de su charla con Gemma Nierga y con Joaquín Hurtado, revelaba: "El hecho de que yo estuve bastante melancólica es porque de carácter me siento así. Más, desde que Paola ha nacido, esta melancolía un poco se fue. Estoy muy curiosa de ver qué me saldrá, lo que pueda buscar entre las canciones que lleguen".

Laura en 2023… "Llegasteis a mi vida y revolucionasteis todo"

A los 20, a los 30, a los 40… Laura Pausini ha ido dejando por el camino un poco de su dulzura o un poco de melancolía. También ha demostrado que no es "ni cursi ni tonta". Y aunque nunca quiso ser famosa - "era algo inalcanzable" - Laura Pausini llega a 2023 convertida en la artista italiana más galardonada del mundo. Después de aquel primer millón que vaticinó Joaquín Luqui, vinieron muchos más, y actuaciones por todo el mundo y colaboraciones con los más grandes. Ahora, la diva italiana del pop celebra sus 30 años en la música con un reto: "Quiero sorprenderlos esta vez poniendo a prueba mi cuerpo, fuerza y voz".

27 de febrero de 2023: 30 años en 24 horas. O lo que es lo mismo, tres conciertos exclusivos en un día: Teatro Apollo de Nueva York, The Music Station en Madrid y Teatro Carcano en Milán. "El 27 de febrero de 1993, tenía 18 años y gané el Festival de Sanremo en la categoría de nuevo artista con 'La Soledad'. Vosotros me elegisteis a mí; vosotros llegasteis a mi vida y revolucionasteis todo". Laura Pausini regala esta maratón a su público, al que la escogió e hizo de ella la súper estrella que es hoy.