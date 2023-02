Bad Gyal desvela la receta de su “desayuno secreto” y “pijo”

Bad Gyal cuenta con millones de seguidores en todo el mundo. Su música es cada vez más escuchada, no solo en nuestro país, sino también en otros territorios que la convierten en la banda sonora de cualquier momento de sus días.

Y es que cualquiera que piense en la estética dosmilera y en el dancehall de España, piensa inmediatamente en la artista catalana. Bad Gyal es toda una referente de la escena. De hecho, sus palabras tienen un gran peso, ya que son capaces de influir en las decisiones de sus propios seguidores.

Esto es algo que hemos podido comprobar tras la publicación de una de sus últimas entrevistas. En concreto, ha sido la ofrecida a Vogue España, en la que ha desvelado la receta de su "desayuno secreto" y "pijo". Inmediatamente, el vídeo se ha inundado de comentarios de los usuarios que aseguran que este va a ser su primera comida del día a partir de ahora.

El desayuno favorito de Bad Gyal

La más pegá apuesta por una mezcla de lo más curiosa para comenzar bien el día. Tal y como ella misma desvela, ha robado la receta de un hotel en el que se hospedó en París y que, desde que la cocinó ella misma, no ha podido dejar de desayunarla. "A mí me encanta comer. Soy disfrutona de la comida y me encanta comer bien", declara la artista.

Para elaborarla necesitarás aguacate, aceite limón, sal, queso feta y granada. Por supuesto, también una buena rebanada de tu pan favorito. Basta con untar el aguacate aliñado con limón y sal sobre la tostada, añadirle el queso feta desmigajado y agregarle granada por encima. Esta mezcla de dulce y salado ha conquistado las papilas gustativas de la intérprete de Chulo, así que confía en su criterio y pruébala. "Probadlo, de verdad. Desayuno secreto de Bad Gyal", concluye la artista.

Y es que como mencionamos en líneas anteriores, la publicación se ha inundado de comentarios de usuarios de todas partes del mundo que aseguran que van a hacer caso a los consejos de su artista favorita. "Bad Gyal se come los mocos, yo me como los mocos", dice un usuario. "So Bad Gyal dice que haga mezclas raras, yo hago mezclas raras", añade otro.

Y tú, ¿vas a probar el desayuno secreto de Bad Gyal?