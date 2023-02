Abraham Mateo: de la elección de Belinda a su historia con Luis Fonsi

El último comeback de Abraham Mateo está dando mucho de qué hablar. En el último año, el cantante gaditano ha sacado varias canciones como parte de una nueva era en la que abraza el pop electrónico y los sonidos urbanos que predominan en la escena internacional. Para hablar de esos éxitos, de sus últimas colaboraciones y de su performance enLOS40 Music Awards 2023, Tony Aguilar ha recibido al artista en LOS40 Global Show.

Belinda

"Me encantaría es de esas canciones que tenía guardada en el cajón. Llevaba un año y medio en el estudio, que estaba esperando el momento perfecto para sacarla. Y aprovechando el boom de la música electrónica y que Belinda venía a España para grabar Bienvenidos a Edén, la invité a mi estudio y ese fue el tema que más le gustó".

Abraham Mateo, Belinda - Me Encantaría (Official Video)

El flamenquito con Daviles de Novelda

"Me he puesto un poco flamenquito con Davide de Novelda. Te miro a la cara es otra de las canciones que tenía en el estudio. Define mucho mi personalidad y de donde vengo. En Cádiz es un tema que está funcionando muy bien".

La canción con Luis Fonsi

"Luis Fonsi es un artista al que admiro desde que tengo once años. Empecé cantando canciones suyas y subiéndolas a YouTube. Él también me seguía desde pequeño y tuvimos la oportunidad de encontrarnos. Bora Bora se la hice llegar, conectó al momento con la canción y le terminamos de dar forma en mi casa. Ahora puedo decir que no solo lo admiro como artista, sino también como persona. Es un amigo".

Actuación en LOS40 Music Awards

"Estaba bastante nervioso antes de la actuación porque quería que todo saliera perfecto. Fue un show que preparamos con muchísimo cariño. Recuerdo la semana anterior en el estudio preparando todas las programaciones para que no sonara la versión de siempre y tuviera un 'break' de baile y ese espectáculo que quería darle a la gente en esa noche tan especial. Quería hacer algo que estuviera al nivel de unos premios americanos y todo salió increíble".

Si quieres ver la entrevista completa de Abraham Mateo en LOS40 Global Show…¡dale al play!