Belén Esteban agradece a Rosalía el regalo que le ha enviado y no todo el mundo entiende esta amistad

Belén Esteban es una de esas mujeres que despiertan pasiones, tanto para criticarla, como para aplaudirla. El caso es que no deja a nadie indiferente y eso hace que cada cosa que haga se analice con lupa y se saque a debate.

“Gracias a mi amiga @rosalia.vt me encanta tú @cocacola ❤️❤️❤️❤️”, escribía junto a una foto en la que podemos enviar el pack de la bebida que ha sacado Rosalía con un vaso diseñado especialmente para la ocasión.

En más de una ocasión, Belén ha publicado fotografías junto a la cantante y viceversa. También la cantante llegó a subir algún stories cuando la colaboradora de Sálvame sacó su gazpacho. Se llevan apoyando mutuamente desde hace tiempo.

Y es que Belén es una gran amante de la música y suele ir a muchos conciertos y eventos donde coincide con muchos artistas. Suele dejar constancia de la buena relación que tiene con algunos de ellos como Pablo Alborán o Rosalía.

Críticas

Pero no todo el mundo entiende estas conexiones. Y ahora, en el caso de Rosalía, no han faltado las críticas a Belén. Aunque muchos se han referido a ellas como las dos reinas de España, no todos toleran que se refiera a la cantante como su amiga y así lo han hecho saber en los comentarios que han dejado junto a la fotografía.